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В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр Tank

В ИАТ «Парнас» для тест-драйва доступен весь модельный ряд бренда Tank

24 октября 2024 года состоялся запуск нового дилерского центра TANK ИАТ «Парнас» в Санкт-Петербурге.

На церемонии открытия ведущий эксперт автомобильной отрасли рассказал гостям о возможностях автомобилей Tank и о продвинутых современных технологиях и последних достижениях науки и техники.

TANK 300 Adventure
TANK 300 Adventure

Площадь дилерского центра ИАТ «Парнас» составляет 13 320 м², из которых 880 м² – шоурум, а 1110 м² сервисная зона, оснащенная современным оборудованием для быстрого и качественного обслуживания.

В шоуруме предусмотрены две лаунж зоны, где клиенты могут расположиться в ожидании оформления документов или выдачи автомобиля. Также в клиентской зоне представлен широкий выбор аксессуаров бренда Tank.

В команду специалистов ИАТ Парнас входят менеджеры по продажам и опытные мастера сервиса, готовые проконсультировать клиента по любому вопросу, связанному с покупкой и обслуживанием автомобилей Tank.

На открытии были представлены модели из линейки премиальных внедорожников - Tank 300 и Tank 500. А главным событием стала презентация флагманского рамного внедорожника Tank 700.

Весь модельный ряд бренда Tank в различных комплектациях, официально представленных на российском рынке, доступен для тест-драйва в ИАТ Парнас.

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Алексеева Елена
Фото:TANK ИАТ Парнас в Санкт- Петербурге
Количество просмотров 33
29.10.2024
Фото:TANK ИАТ Парнас в Санкт- Петербурге
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