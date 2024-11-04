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Эксперт рассказал, что укажет на скрученный пробег автомобиля

Петр Субботин: показания одометра дублируются в «мозги» двигателя

До сих пор на вторичном рынке недобросовестные продавцы не гнушаются манипуляциями с одометром автомобиля. Уменьшили пробег, отполировали кузов - можно и цену поднимать, ведь машина выглядит гораздо «моложе».

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Есть ли специальные устройства для определения реального пробега авто, рассказал независимый эксперт Петр Субботин.

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Он отмечает, что специалиста такие «детские» ухищрения, как скрученный пробег, не обманут, ведь показания одометра отображаются не только на панели приборов, но и дублируются в «мозги» двигателя, коробки передач и блоков управления другими узлами.

Это делается для фиксации того, на каком пробеге и какие сбои происходили. «Скрутить» это не получится – можно только обнулить. Поэтому узнать реальный пробег в сервисе во время диагностики не составит проблем.

Петр Субботин, независимый эксперт по продаже новый и подержанных автомобилей:

– При этом мастер узнает и количество моточасов двигателя. Очень важно понять, сколько двигатель проработал на холостых оборотах. Дело в том, что на холостом ходу масляный насос едва работает, и мотор едва омывается маслом, из-за чего происходит ускоренный износ деталей. Автомобиль, ждавший своего хозяина часами, будет изношен сильнее, чем бегавший по трассам.

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Эксперт отмечает, что для определения количества часов работы на холостых, нужно взять моточасы и разделить на них пробег. Так вы получите среднюю скорость. Затем стоит сравнить это значение со средней скоростью в городе, где использовался автомобиль. Например, в Москве она составляет 30 км/ч. Если значение превышает его на 10–20 км/ч, это может указывать на то, что автомобиль много работал на холостых оборотах (например, был под частным таксистом).

Кстати, в продаже можно найти сканеры по цене около 2000 рублей, с помощью которых можно считать пробег: не только по двигателю или коробке передач, но и по тормозам (системе ABS), по бортовой сети и противоугонной системе.

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Алексеева Елена
Фото:PxHere
Количество просмотров 246
04.11.2024 
Фото:PxHere
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