Эксперт рассказал, что укажет на скрученный пробег автомобиля

Петр Субботин: показания одометра дублируются в «мозги» двигателя

До сих пор на вторичном рынке недобросовестные продавцы не гнушаются манипуляциями с одометром автомобиля. Уменьшили пробег, отполировали кузов - можно и цену поднимать, ведь машина выглядит гораздо «моложе».

Есть ли специальные устройства для определения реального пробега авто, рассказал независимый эксперт Петр Субботин.

Он отмечает, что специалиста такие «детские» ухищрения, как скрученный пробег, не обманут, ведь показания одометра отображаются не только на панели приборов, но и дублируются в «мозги» двигателя, коробки передач и блоков управления другими узлами.

Это делается для фиксации того, на каком пробеге и какие сбои происходили. «Скрутить» это не получится – можно только обнулить. Поэтому узнать реальный пробег в сервисе во время диагностики не составит проблем.

Петр Субботин, независимый эксперт по продаже новый и подержанных автомобилей:

– При этом мастер узнает и количество моточасов двигателя. Очень важно понять, сколько двигатель проработал на холостых оборотах. Дело в том, что на холостом ходу масляный насос едва работает, и мотор едва омывается маслом, из-за чего происходит ускоренный износ деталей. Автомобиль, ждавший своего хозяина часами, будет изношен сильнее, чем бегавший по трассам.

Эксперт отмечает, что для определения количества часов работы на холостых, нужно взять моточасы и разделить на них пробег. Так вы получите среднюю скорость. Затем стоит сравнить это значение со средней скоростью в городе, где использовался автомобиль. Например, в Москве она составляет 30 км/ч. Если значение превышает его на 10–20 км/ч, это может указывать на то, что автомобиль много работал на холостых оборотах (например, был под частным таксистом).

Кстати, в продаже можно найти сканеры по цене около 2000 рублей, с помощью которых можно считать пробег: не только по двигателю или коробке передач, но и по тормозам (системе ABS), по бортовой сети и противоугонной системе.

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