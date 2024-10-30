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«За рулем» разыгрывает призы среди подписчиков

За ценный лайфхак автомобилисты могут выиграть видеорегистратор от «За рулем»

Мы проводим розыгрыш призов среди подписчиков. А именно – дарим видеорегистратор за лучший лайфхак для канала «Лайфхаки автомобилистов»!

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Для участия нужно:

  • Быть подписанным на каналы «За рулем», «Лайфхаки автомобилистов» и «ДТП и автохамы»;
  • Отправить свой автомобильный лайфхак через наш бот @zr_mag_bot;
  • Дождаться итогов розыгрыша;
  • Забрать ценный приз!

Каким должен быть лайфхак?

Это однозначно должен быть ваш личный опыт, а не рандомный совет из интернета. Основные критерии – польза и уникальность. А еще будет круто, если вы снабдите свой пост видео- или фотоинструкцией. Спойлер: у таких лайфхаков больше шансов на победу.

Кто получит приз?

До 13 ноября редакция «За рулем» будет собирать и изучать ваши лайфхаки. Самые годные мы обязательно опубликуем в канале «Лайфхаки автомобилистов» и на сайте zr.ru. Лучший, по версии редакции, лайфхак получит приз – видеорегистратор Digma FreeDrive 404 MIRROR DUAL.

Второго победителя среди всех, приславших лайфхаки, определит генератор случайных чисел – ему достанется видеорегистратор Digma FreeDrive 530.

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Когда итоги?

Итоги мы подведем 15 ноября в канале «Лайфхаки автомобилистов». Призы отправим победителям курьерской службой в любую точку России. Поехали!

  • Количество участников: не ограничено
  • Призовых мест: 2
  • Дата розыгрыша: 15 ноября в 12:00 мск
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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 71
30.10.2024
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