«За рулем» разыгрывает призы среди подписчиков
Мы проводим розыгрыш призов среди подписчиков. А именно – дарим видеорегистратор за лучший лайфхак для канала «Лайфхаки автомобилистов»!
Для участия нужно:
- Быть подписанным на каналы «За рулем», «Лайфхаки автомобилистов» и «ДТП и автохамы»;
- Отправить свой автомобильный лайфхак через наш бот @zr_mag_bot;
- Дождаться итогов розыгрыша;
- Забрать ценный приз!
Каким должен быть лайфхак?
Это однозначно должен быть ваш личный опыт, а не рандомный совет из интернета. Основные критерии – польза и уникальность. А еще будет круто, если вы снабдите свой пост видео- или фотоинструкцией. Спойлер: у таких лайфхаков больше шансов на победу.
Кто получит приз?
До 13 ноября редакция «За рулем» будет собирать и изучать ваши лайфхаки. Самые годные мы обязательно опубликуем в канале «Лайфхаки автомобилистов» и на сайте zr.ru. Лучший, по версии редакции, лайфхак получит приз – видеорегистратор Digma FreeDrive 404 MIRROR DUAL.
Второго победителя среди всех, приславших лайфхаки, определит генератор случайных чисел – ему достанется видеорегистратор Digma FreeDrive 530.
Когда итоги?
Итоги мы подведем 15 ноября в канале «Лайфхаки автомобилистов». Призы отправим победителям курьерской службой в любую точку России. Поехали!
- Количество участников: не ограничено
- Призовых мест: 2
- Дата розыгрыша: 15 ноября в 12:00 мск
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