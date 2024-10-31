Крупный российский производитель шин попал в санкционный список США

Производитель шин «Кордиант» заявил, что санкции США не отразятся на его работе

Вчера стало известно, что Минфин США внес в SDN-list российский шинный концерн «Кордиант». В качестве обоснования санкций Минфин указывает на поставки продукции «Кордианта» для нужд военно-промышленного комплекса.

Введенные Минфином США санкции не окажут влияния на работу российского производителя шин, сразу же заявили в пресс-службе холдинга «Кордиант».

Однако источники в отрасли все же усмотрели потенциальные трудности с импортом сырья и компонентов, а также с развитием экспорта.

Из-за санкций усложнится логистика по поставкам натурального каучука, используемого в рецептурах различных типов продукции. Сделки в долларах станут недоступны, а опасения вторичных санкций могут негативно повлиять на текущих и потенциальных контрагентов.

Результатом станет повышение затрат из-за необходимости закупки сырья через различных посредников и возможная потеря доступа к натуральному каучуку. Однако известно, что сейчас компания прорабатывает варианты замены натурального каучука на синтетический продукт от СИБУРа.

«Кордиант» является одним из лидеров по производству шин в России. Предприятия компании выпускают легковые шины, шины для легких коммерческих и грузовых автомобилей.

Шинный кластер «Кордианта» включает площадки в Омске, Ярославле, Калуге (завод Gislaved) и в Ульяновске (бывший Bridgestone). Их совокупная годовая мощность может составлять до 15 миллионов единиц. В начале октября группу компаний «Кордиант» приобрела «Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова.

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Источники: «Интерфакс», «Коммерсант»