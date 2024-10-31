Увеличенный срок гарантии и 7 подушек безопасности — дебют кроссовера уже скоро

Кроссовер Chery Tiggo 4 с новационными системами безопасности появится у дилеров

Обновленный Chery Tiggo 4 уже совсем скоро представят в салонах официальных дилеров. Модернизированный кроссовер оснащен семью подушками безопасности, обеспечивающими защиту всех пассажиров, а также системой ADAS, объединяющей передовые технологии активной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Новинка получила прочный кузов с интегрированным каркасом безопасности, автомобиль построен на новационной платформе T1X, обеспечивающей высочайший уровень безопасности.

«В новом кроссовере Tiggo 4 установлены семь подушек безопасности, включая двойные фронтальные, боковые в первом ряду, шторки и центральную между водителем и пассажиром. Они обеспечивают всестороннюю защиту пассажиров, эффективно смягчая удары при столкновении. Конфигурация из семи подушек значительно снижает риск травм, предоставляя надежный уровень защиты, который минимизирует риски для пассажиров в аварийной ситуации», – уточнили в пресс-службе.

Chery Tiggo 4

Tiggo 4 оснащается системой помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance System), она существенно снижает нагрузку на водителя и помогает избежать опасность на дороге. В пакет ADAS входит семь ассистентов-водителя, включая усовершенствованную систему автоматического экстренного торможения (AEB). Система адаптивного круиз-контроля (ACC) регулирует скорость автомобиля в зависимости от дорожной ситуации, поддерживая безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства и восстанавливая заданную скорость при увеличении дистанции.

Также есть система обнаружения слепых зон (BSD, система помощи при смене полосы (LCA) – она уведомляет водителя о риске столкновения во время маневра при смене полосы движения. Интеллектуальная система управления дальним светом фар (IHC) анализирует данные о дорожной обстановке и освещенности трассы в ночное время.

Chery Tiggo 4

Система оповещения о перекрестном движении сзади (RCTA) повышает безопасность при движении задним ходом, контролируя пространство позади автомобиля. Есть система кругового обзора 3600 с передними и задними датчиками парковки, а также добавлена функция автоматического запирания дверей при движении свыше 15 км\ч, что добавляет дополнительную уверенность водителю при перевозке детей.

На новый Chery Tiggo 4 распространяется гарантия от производителя на пять лет или 150 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

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Источник: пресс-служба «Чери автомобили Рус»