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Увеличенный срок гарантии и 7 подушек безопасности — дебют кроссовера уже скоро

Кроссовер Chery Tiggo 4 с новационными системами безопасности появится у дилеров

Обновленный Chery Tiggo 4 уже совсем скоро представят в салонах официальных дилеров. Модернизированный кроссовер оснащен семью подушками безопасности, обеспечивающими защиту всех пассажиров, а также системой ADAS, объединяющей передовые технологии активной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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Новинка получила прочный кузов с интегрированным каркасом безопасности, автомобиль построен на новационной платформе T1X, обеспечивающей высочайший уровень безопасности.

«В новом кроссовере Tiggo 4 установлены семь подушек безопасности, включая двойные фронтальные, боковые в первом ряду, шторки и центральную между водителем и пассажиром. Они обеспечивают всестороннюю защиту пассажиров, эффективно смягчая удары при столкновении. Конфигурация из семи подушек значительно снижает риск травм, предоставляя надежный уровень защиты, который минимизирует риски для пассажиров в аварийной ситуации», – уточнили в пресс-службе.
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

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Tiggo 4 оснащается системой помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance System), она существенно снижает нагрузку на водителя и помогает избежать опасность на дороге. В пакет ADAS входит семь ассистентов-водителя, включая усовершенствованную систему автоматического экстренного торможения (AEB). Система адаптивного круиз-контроля (ACC) регулирует скорость автомобиля в зависимости от дорожной ситуации, поддерживая безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства и восстанавливая заданную скорость при увеличении дистанции.

Также есть система обнаружения слепых зон (BSD, система помощи при смене полосы (LCA) – она уведомляет водителя о риске столкновения во время маневра при смене полосы движения. Интеллектуальная система управления дальним светом фар (IHC) анализирует данные о дорожной обстановке и освещенности трассы в ночное время.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

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Система оповещения о перекрестном движении сзади (RCTA) повышает безопасность при движении задним ходом, контролируя пространство позади автомобиля. Есть система кругового обзора 3600 с передними и задними датчиками парковки, а также добавлена функция автоматического запирания дверей при движении свыше 15 км\ч, что добавляет дополнительную уверенность водителю при перевозке детей.

На новый Chery Tiggo 4 распространяется гарантия от производителя на пять лет или 150 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

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Источник: пресс-служба «Чери автомобили Рус»

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Светлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Chery
Количество просмотров 11
31.10.2024
Фото:Пресс-служба Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
-1