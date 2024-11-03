В продаже появятся супермощные Бэтмобили из «Темного рыцаря»

Action Vehicle Engineering построит 10 суперкаров Tumbler, как у Бэтмена

Реплика Tumbler из «Темного рыцаря», представленная студией Warner Bros., обойдется в 2,99 млн долларов и скоро поступит в ограниченное производство.

Этот лицензированный и действующий автомобиль максимально приближен к оригиналу. Он оснащен двигателем LS3 и построен на трубчатой раме из авиационной стали.

Tumbler Бэтмена

Каждый Tumbler длиной около 4644 мм и шириной 2826 мм выполнен в цвете Vanta Black. Кузов сочетает такие материалы, как кевлар, углеродное волокно, стекловолокно и сталь. Спереди установлена пара сверхшироких 15-дюймовых колес; сзади четыре 18,5-дюймовых. Автомобиль двухдверный, в салоне два сиденья и два дисплея размером 254 мм.

Под капотом бэтмобиля 6,2-литровый мотор V8, отдачей 525 л.с., который передает мощность на задние колеса через четырехступенчатую автоматическую коробку передач. Это тот же двигатель, что стоит на Chevrolet Camaro SS и C6 Corvette пятого поколения.

Tumbler Бэтмена

В салоне предусмотрены функции, знакомые фанатам Бэтмена, такие как дымовая завеса и система «Jet Engine Simulation», хотя производитель сразу предупреждает, что выхлопная труба не предназначена для стрельбы пламенем.

Tumbler Бэтмена

Калифорнийская компания Action Vehicle Engineering построит всего 10 экземпляров таких Tumbler, и почему-то неудивительно, что эти автомобили не имеют права ездить по дорогам общего пользования.

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Источник: The Drive