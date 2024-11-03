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В продаже появятся супермощные Бэтмобили из «Темного рыцаря»

Action Vehicle Engineering построит 10 суперкаров Tumbler, как у Бэтмена

Реплика Tumbler из «Темного рыцаря», представленная студией Warner Bros., обойдется в 2,99 млн долларов и скоро поступит в ограниченное производство.

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Этот лицензированный и действующий автомобиль максимально приближен к оригиналу. Он оснащен двигателем LS3 и построен на трубчатой раме из авиационной стали.

Tumbler Бэтмена
Tumbler Бэтмена

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Каждый Tumbler длиной около 4644 мм и шириной 2826 мм выполнен в цвете Vanta Black. Кузов сочетает такие материалы, как кевлар, углеродное волокно, стекловолокно и сталь. Спереди установлена пара сверхшироких 15-дюймовых колес; сзади четыре 18,5-дюймовых. Автомобиль двухдверный, в салоне два сиденья и два дисплея размером 254 мм.

Под капотом бэтмобиля 6,2-литровый мотор V8, отдачей 525 л.с., который передает мощность на задние колеса через четырехступенчатую автоматическую коробку передач. Это тот же двигатель, что стоит на Chevrolet Camaro SS и C6 Corvette пятого поколения.

Tumbler Бэтмена
Tumbler Бэтмена

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В салоне предусмотрены функции, знакомые фанатам Бэтмена, такие как дымовая завеса и система «Jet Engine Simulation», хотя производитель сразу предупреждает, что выхлопная труба не предназначена для стрельбы пламенем.

Tumbler Бэтмена
Tumbler Бэтмена

Калифорнийская компания Action Vehicle Engineering построит всего 10 экземпляров таких Tumbler, и почему-то неудивительно, что эти автомобили не имеют права ездить по дорогам общего пользования.

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Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Фото:Warner Bros. Discovery
Количество просмотров 167
03.11.2024 
Фото:Warner Bros. Discovery
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