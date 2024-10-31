На цену этих автомобилей не повлияет повышение утильсбора

«Автомобильные технологии»: машины бренда Peugeot не подорожают из-за утильсбора

Новые машины бренда Peugeot не подорожают в РФ после повышения ставок утилизационного сбора 1 октября 2024 года на все легковые автомобили, рассказали в компании «Автомобильные технологии», которая является дистрибьютором моделей Peugeot в России.

Директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко пояснил, что без изменений останутся цены как на импортные версии, так и на машины российской сборки.

Напомним, на автозаводе в Калужской области компания «Автомобильные технологии» собирает кроссовер Citroen C5 Aircross.

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Источник: «Газета.Ru»