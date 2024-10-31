На цену этих автомобилей не повлияет повышение утильсбора
Новые машины бренда Peugeot не подорожают в РФ после повышения ставок утилизационного сбора 1 октября 2024 года на все легковые автомобили, рассказали в компании «Автомобильные технологии», которая является дистрибьютором моделей Peugeot в России.
Директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко пояснил, что без изменений останутся цены как на импортные версии, так и на машины российской сборки.
Напомним, на автозаводе в Калужской области компания «Автомобильные технологии» собирает кроссовер Citroen C5 Aircross.
Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Газета.Ru»