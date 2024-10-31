#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Changan CS35 Plus
31 октября
Россиянам рассказали, какие из популярных кроссоверов сильнее теряют в цене
НАПИ: кроссовер Changan CS35 Plus за 3 года...
Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ
31 октября
Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ
«Автостат»: с начала года россияне потратили на...
Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
31 октября
Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
В Краснодаре водитель иномарки устроил погоню...

Самые безопасные в мире автомобили стали еще надежнее — есть защита даже от оружия

Самые надежные в мире кроссоверы Volvo XC60 и XC90 получили бронированные версии

Автомобили бренда Volvo по праву считаются одними из самых безопасных в мире, они оснащены активными и пассивными системами защиты пассажиров. Примечательно, что многие из этих систем запатентованы более 40 лет назад.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

Несмотря на это, есть клиенты, путешествующие в потенциально опасных местах, и текущих систем безопасности марки им недостаточно. Но теперь Volvo презентовала программу бронирования кроссоверов XC60 и XC90. Над ее разработкой специалисты компании трудились совместно с испанской фирмой Carbon Blindados.

Внедренные новации гарантируют непревзойденный уровень безопасности даже от огнестрельного оружия средней мощности. Программа бронирования подразумевает защиту NIJ-IIIA/VPAM BR2009 – она защитит от большинства распространенных видов оружия. Модификации включают бронированные окна, усиленные капот и моторный отсек, а также укрепленные стойки и двери.

Volvo XC90
Volvo XC90

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом внешне автомобиль остался практически неизменным, сохранив таким образом высокую степень незаметности на дороге. Чтобы сделать автомобили еще устойчивее, амортизаторы усилили, а также сохранили все активные системы безопасности. Такой вид бронирования востребован на бразильском и мексиканском рынках, где очень высок риск нападений.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik | Car and Driver
Количество просмотров 9
31.10.2024
Фото:freepik / freepik | Car and Driver
Поделиться:
Оцените материал:
0