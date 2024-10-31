Самые безопасные в мире автомобили стали еще надежнее — есть защита даже от оружия

Самые надежные в мире кроссоверы Volvo XC60 и XC90 получили бронированные версии

Автомобили бренда Volvo по праву считаются одними из самых безопасных в мире, они оснащены активными и пассивными системами защиты пассажиров. Примечательно, что многие из этих систем запатентованы более 40 лет назад.

Несмотря на это, есть клиенты, путешествующие в потенциально опасных местах, и текущих систем безопасности марки им недостаточно. Но теперь Volvo презентовала программу бронирования кроссоверов XC60 и XC90. Над ее разработкой специалисты компании трудились совместно с испанской фирмой Carbon Blindados.

Внедренные новации гарантируют непревзойденный уровень безопасности даже от огнестрельного оружия средней мощности. Программа бронирования подразумевает защиту NIJ-IIIA/VPAM BR2009 – она защитит от большинства распространенных видов оружия. Модификации включают бронированные окна, усиленные капот и моторный отсек, а также укрепленные стойки и двери.

Volvo XC90

При этом внешне автомобиль остался практически неизменным, сохранив таким образом высокую степень незаметности на дороге. Чтобы сделать автомобили еще устойчивее, амортизаторы усилили, а также сохранили все активные системы безопасности. Такой вид бронирования востребован на бразильском и мексиканском рынках, где очень высок риск нападений.

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Источник: 32cars.ru