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Hyundai показала кроссовер на водороде, на него будут похожи все будущие модели

Модель Hyundai Initium на водороде запустят в первой половине 2025 года

До сих пор у Hyundai не было единой стилистики для всего обширного модельного ряда.

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Hyundai Initium
Hyundai Initium

Однако с новым концептом Initium южнокорейский автопроизводитель обозначил новую философию дизайна «Искусство стали», которая сформирует облик будущих моделей.

Initium – кроссовер, который появится в первой половине 2025 года. У него 21-дюймовые колеса, размещенные в выпуклых крыльях с черной пластиковой облицовкой.

Hyundai Initium
Hyundai Initium

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Чтобы он выглядел крепче, Hyundai добавил на крышу багажник со встроенными фонарями в виде квадратов. Это повторяющаяся тема, поскольку она была применена сзади для задних фонарей и третьего стоп-сигнала.

Hyundai заявляет, что Initium может проехать 650 км до заправки. Электродвигатель обладает мощностью 201 л.с.

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Только один из разъемов на кузове предназначен для заправки водородного бака, а другой выполняет функцию Vehicle-to-Load, то есть позволяет владельцам подключать автомобиль к бытовой розетке 220 В, чтобы превратить Initium во внешний аккумулятор, заряжая бытовые приборы.

Интерьер кроссовера Hyundai пока держит в секрете.

Hyundai Initium будет впервые представлен на автосалонах в Лос-Анджелесе и в Гуанчжоу, которые пройдут в ноябре.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 287
03.11.2024 
Фото:Hyundai
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