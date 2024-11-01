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Кроссовер Geely Cowboy станет бюджетным вариантом модели Icon

Недорогой кроссовер Geely Cowboy поступит в продажу в Китае в конце года

В Китае с конвейера сошел кроссовер Geely Cowboy, который разработан на основе модели Geely Icon.

Официальный запуск автомобиля запланирован на конец года, а его цена может составить менее 100 000 юаней (1,4 млн рублей).

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Geely Cowboy
Geely Cowboy

Внешний вид Geely Cowboy явно ориентирован на любителей активного отдыха. Передняя часть сложная и многослойная, а задняя оформлена в виде «рюкзочка». На крыше увеличенная стойка для оборудования и прожекторы, подчеркивающие внедорожный стиль. Сowboy предлагает 1,3 м² грузового пространства на крыше с максимальной нагрузкой в 50 кг, что добавляет практичности для путешествий.

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Размеры Geely Cowboy составляют 4442/1860/1770 мм в длину, ширину и высоту, а колесная база— 2640 мм.

Кроссовер получил широкие арки колес, прочные боковые юбки и эффект парящей крыши. Внедорожные шины AT доступны в качестве опции.

Под капотом Geely Cowboy установлен 1.5TD двигатель мощностью 178 л. с. и крутящим моментом 290 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой DCT.

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Интерьер автомобиля также не оставляет равнодушным: он оборудован 8,8-дюймовой ЖК-панелью и 14,6-дюймовым центральным экраном, а сиденья выполнены из кожи и замши с тисненым логотипом Born Free. В салоне предусмотрены 42 отсека для хранения вещей, а водительское сиденье можно регулировать в 6 направлениях.

Geely Cowboy обещает стать востребованной моделью для любителей внедорожных приключений и активного отдыха.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 205
01.11.2024 
Фото:Autohome
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