Новый китайский седан получит особые возможности маневрирования

Представлен интерьер седана Denza Z9 от BYD и объявлена дата начала продаж

31 октября бренд BYD Denza анонсировал новый седан Denza Z9, показав его интерьер. Цена на модель колеблется от 339 800 до 419 800 юаней (примерно от 47 700 до 58 900 долларов США).

BYD Denza Z9

Denza Z9 обещает множество современных функций, включая новое рулевое управление с особыми возможностями для маневрирования. Подробности пока не разглашают.

У Z9 стильный дизайн с хромированными акцентами и вставками из дерева. Седан оснащен цифровой приборной панелью, большим экраном управления и четырехспицевым рулем.

Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрены развлекательные экраны и откидные столики. Удобства добавляют регулируемые подставки для ног.

Размеры автомобиля составляют 5220 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1500 мм в высоту, а колесная база достигает 3125 мм.

Denza Z9 будет доступен как в электрическом, так и в гибридном варианте. Электрическая версия оснащена тремя электродвигателями с общей мощностью 710 кВт, а гибридная сочетает электромотор на 640 кВт с бензиновым двигателем в 207 л.с. Запас хода для гибридной версии составляет 1100 км, а для полностью электрической — 630 км.

Премьера автомобиля состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который пройдет 15 ноября. Сразу же стартуют и продажи.

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Источник: СarNewsChina