Вау! Легендарного «японца» сейчас можно купить в России дешевле Лады

На рынке России в продаже появились новые Toyota Corolla Cross от ₽2,1 млн

На фоне всеобщего подорожания автомобилей, приобретение привезенной из Китая Toyota Corolla Cross будет большой удачей. К тому же цены на паркетник на одном из классифайдов в начале ноября стартуют от 2,095 млн. рублей.

Для сравнения, цены на Lada Vesta Sportline в расширенных комплектациях стартуют от 2,175 млн. рублей за седан и от 2,443 млн. рублей за универсал SW. А за модель с пакетом Black дилеры вообще просят 2,3 и 2,4 млн. рублей соответственно.

За эту сумму дилер из Екатеринбурга готов привезти под заказ новую Corolla Cross 2024 года выпуска. В комплектации: тканевый салон, мультируль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным тачскрином, климат-контроль, функция запуска двигателя с кнопки и многое другое.

Toyota Corolla Cross

Аналогичный кроссовер в другом цвете продавец из Владивостока привезет за 2,3 млн. рублей, в Москве в наличии есть модель с кожаным салоном за 2,5 млн рублей, за 2,55 млн рублей – в Петербурге и Краснодаре. Новые Corolla Cross продают в Омске и Уфе минимум за 2,6 млн. рублей, а самые дорогие есть в наличии у дилера в Самаре и Красноярске. Там за них просят 3,925 млн. рублей и 4,23 млн. рублей соответственно.

У всех Corolla (кроме гибридных) под капотом бензиновый атмосферник объемом 2,0 л и мощностью 169 л.с., он работает в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Toyota Corolla Cross

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Источник: avtonovostidnya.ru