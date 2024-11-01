Вау! Легендарного «японца» сейчас можно купить в России дешевле Лады

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На рынке России в продаже появились новые Toyota Corolla Cross от ₽2,1 млн

На фоне всеобщего подорожания автомобилей, приобретение привезенной из Китая Toyota Corolla Cross будет большой удачей. К тому же цены на паркетник на одном из классифайдов в начале ноября стартуют от 2,095 млн. рублей.

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Для сравнения, цены на Lada Vesta Sportline в расширенных комплектациях стартуют от 2,175 млн. рублей за седан и от 2,443 млн. рублей за универсал SW. А за модель с пакетом Black дилеры вообще просят 2,3 и 2,4 млн. рублей соответственно.

За эту сумму дилер из Екатеринбурга готов привезти под заказ новую Corolla Cross 2024 года выпуска. В комплектации: тканевый салон, мультируль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным тачскрином, климат-контроль, функция запуска двигателя с кнопки и многое другое.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

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Аналогичный кроссовер в другом цвете продавец из Владивостока привезет за 2,3 млн. рублей, в Москве в наличии есть модель с кожаным салоном за 2,5 млн рублей, за 2,55 млн рублей – в Петербурге и Краснодаре. Новые Corolla Cross продают в Омске и Уфе минимум за 2,6 млн. рублей, а самые дорогие есть в наличии у дилера в Самаре и Красноярске. Там за них просят 3,925 млн. рублей и 4,23 млн. рублей соответственно.

У всех Corolla (кроме гибридных) под капотом бензиновый атмосферник объемом 2,0 л и мощностью 169 л.с., он работает в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 353
01.11.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+12