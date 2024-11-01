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Внедорожникам Land Cruiser и 4Runner «снесло крышу»

Toyota на SEMA представит Land Cruiser и 4Runner в виде кабриолетов

Как обычно, для выставки SEMA Toyota выкладывается на все 100%. На этот раз компания покажет потрясающие Land Cruiser и 4Runner.

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Toyota Land Cruiser Rox
Toyota Land Cruiser Rox

Концепт Land Cruiser Rox был разработан Calty Design, которая также работала над современной Supra и другими проектами Toyota. В этом варианте убрали задние стойки и заменили крышу на откидной мягкий верх, добавив при этом дополнительную жесткость для компенсации отсутствия металла.

Toyota Land Cruiser Rox
Toyota Land Cruiser Rox

Land Cruiser также оснащен полудверями, расширенными крыльями, внедорожными шинами, световой балкой на крыше, стальными бамперами и усиленными защитными пластинами. Кроме того, у него есть функциональная усеченная задняя дверь с запасным колесом, которая откидывается для удобного доступа.

Toyota Land Cruiser Rox
Toyota Land Cruiser Rox

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Что касается 4Runner, то тут Toyota вдохновилась культурой пляжей Южной Калифорнии 1980-х годов и представила концепт TRD Surf. Пикап лишился задних дверей и половины крыши, вместо нее открытая кабина с каркасом безопасности и местом для серфбордов. Кузов выполнен в двухцветном окрасе с бирюзовыми акцентами, оснащен внедорожными колесами и шинами, а также слегка приподнятой подвеской.

Toyota 4Runner TRD Surf
Toyota 4Runner TRD Surf

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Под капотом концепта 4Runner стандартный турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, мощностью 278 л.с., дополненный специальной выхлопной системой для более глубокого звука. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

Концепты Land Cruiser Rox и 4Runner TRD Surf будут представлены на стенде Toyota, когда 5 ноября в Лас-Вегасе распахнутся двери SEMA.

Продлится выставка до 8 ноября.

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Источник, фото: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 738
01.11.2024 
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-37