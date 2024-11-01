Внедорожникам Land Cruiser и 4Runner «снесло крышу»
Как обычно, для выставки SEMA Toyota выкладывается на все 100%. На этот раз компания покажет потрясающие Land Cruiser и 4Runner.
Концепт Land Cruiser Rox был разработан Calty Design, которая также работала над современной Supra и другими проектами Toyota. В этом варианте убрали задние стойки и заменили крышу на откидной мягкий верх, добавив при этом дополнительную жесткость для компенсации отсутствия металла.
Land Cruiser также оснащен полудверями, расширенными крыльями, внедорожными шинами, световой балкой на крыше, стальными бамперами и усиленными защитными пластинами. Кроме того, у него есть функциональная усеченная задняя дверь с запасным колесом, которая откидывается для удобного доступа.
Что касается 4Runner, то тут Toyota вдохновилась культурой пляжей Южной Калифорнии 1980-х годов и представила концепт TRD Surf. Пикап лишился задних дверей и половины крыши, вместо нее открытая кабина с каркасом безопасности и местом для серфбордов. Кузов выполнен в двухцветном окрасе с бирюзовыми акцентами, оснащен внедорожными колесами и шинами, а также слегка приподнятой подвеской.
Под капотом концепта 4Runner стандартный турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, мощностью 278 л.с., дополненный специальной выхлопной системой для более глубокого звука. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода.
Концепты Land Cruiser Rox и 4Runner TRD Surf будут представлены на стенде Toyota, когда 5 ноября в Лас-Вегасе распахнутся двери SEMA.
Продлится выставка до 8 ноября.
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Источник, фото: Motor1