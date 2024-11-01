Мировой бренд модифицирует семейные авто в мощные гоночные тачки

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Honda и Acura будут развивать бизнес-направление по тюнингу

Автопроизводитель Honda и компания Acura в рамках нового бизнес-направления по тюнингу будут предлагать рынку гоночные детали для улучшения производительности и стиля автомобилей под маркой Honda Racing Corporation (HRC).

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Таким образом, компания идет навстречу пожеланиям клиентов из числа любителей скорости, стремящихся усилить технические характеристики и внешний вид автомобилей, сохранив безопасность и гарантию производителя. Теперь разработкой компонентов будут заниматься профессионалы – инженеры с большим опытом в гоночном спорте.

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На стенде HRC выставки автомобильной индустрии SEMA 2024 представлено девять моделей, включая прототип Integra Type S, гоночный пикап Honda Ridgeline Baja и электрифицированный Acura ARX-06. Также презентовали Honda Pilot с экспериментальными внедорожными улучшениями. На стенде был представлен и проект от Bisimoto с пневмо-подвеской и кастомным дизайном.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 80
01.11.2024 
Фото:Unsplash
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