ВАЗ-2105 за 10 млн рублей — читаем комментарии

Четверть века простоявшую в гараже вазовскую «пятерку» продают за 10 млн рублей

Прекрасно понимая, что такие цены на всевозможные «капсулы времени» ставятся именно для того, чтобы про них написали, мы все же сделаем это – напишем. С одной простой целью: показать, что вау-эффект и всеобщее восхищение данной темой, кажется, наконец-то пошли на спад.

В Тольятти в продаже всплыл ВАЗ-2105 1998 года выпуска с заявленным пробегом всего в 10 км. По информации в объявлении, это совершенно новый автомобиль, более четверти века простоявший в гараже, когда-то попав в него прямо с заводского трека. Предпродажная подготовка не проводилась, на дверях пломбы, учета в ГАИ тоже нет. При этом есть ПТС, справка-счет и квитанция покупки за август 1998 года.

В качестве особого козыря указывается экспортное исполнение, но не проясняется его суть. Но цена указана правильно, замечает продавец. Она составляет 10 миллионов рублей. Объявление быстро завирусилось в местных пабликах и отношение там снискало по большей части негативное. Вот что пишут в комментариях (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

«Продавец походу в цене на пару-тройку лишних нулей ошибся», – удивляется Михаил Богатов.

«Она даже не поедет, там все сальники и прокладки [испортились]...», – отмечает Артур Дмитриев.

«Это не коллекционное авто, а обыкновенная старая развалюха, которую местные умельцы восстанавливают до состояния новой и пытаются продать за бешеные деньги. На ютубе даже фильм был про это», – пишет Sergej Grad.

«Лучше дом купить и на Приоре ездить», – считает Анастасия Андреевна.

Подобные объявления действительно все больше походят на не слишком чистоплотное паразитирование на ретротеме. И да, даже если допустить, что это действительно новая машина (закроем глаза на четвертьвековой простой!), то цена в десять раз меньшая была бы хоть сколько-нибудь адекватна.

И даже в этом случае за миллион рублей вы бы получили пусть и физически новый (с очень большой натяжкой), но морально устаревший автомобиль, в котором, кажется, только не очень здоровый человек способен рассмотреть некий ностальгический флер. За миллион рублей даже в сегодняшние сумасшедшие времена можно купить очень неплохую машину. А уж за десять...

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Источник: Авито, ТОЛЬЯТТИ