Популярный в РФ гибридный кроссовер получил новую версию: известна цена
Российский рынок премиальных автомобилей пополнился обновленным гибридным кроссовером Wey 05 2024 года выпуска от концерна Great Wall.
Новинка, представленная в единственной комплектации Premium, получила значительное повышение цены по сравнению с моделью 2023 года. За обладание этим технологичным автомобилем теперь придется выложить 5 999 000 рублей, что на 100 000 рублей больше, чем стоила прошлогодняя версия. Однако, покупатели, не стремящиеся к самой последней модификации, всё ещё могут найти Wey 05 2023 года выпуска по цене 5 899 000 рублей.
Сердце Wey 05 – это мощная гибридная система PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), позволяющая подключаться к внешней сети для зарядки. Система включает в себя инновационный 2,0-литровый бензиновый турбомотор собственной разработки Great Wall, отличающийся системой непосредственного впрыска топлива, двухканальным турбонаддувом и передовыми системами охлаждения.
Однако, бензиновый двигатель – лишь часть впечатляющей силовой установки. Два электромотора, один из которых расположен спереди, а второй – на задней оси, обеспечивают полноприводный режим и значительно повышают динамические характеристики. Первый мотор работает в паре с бензиновым двигателем, а второй обеспечивает дополнительную мощность и тягу, особенно на низких оборотах. Суммарная мощность этой системы достигает впечатляющих 421 л.с., а крутящий момент – 847 Нм.
Силовая литий-ионная батарея, состоящая из 98 последовательно установленных аккумуляторных ячеек, имеет емкость 114 А·ч и позволяет проезжать на одной зарядке до 185 километров.
Коробкой передач в случае с Wey 05 выступает первый в мире гибридный девятиступенчатый «робот» с двойным сцеплением мокрого типа, в который интегрирован синхронный электромотор мощностью 163 л.с. Максимальная скорость Wey 05 составляет 220 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд. Средний расход топлива равен 7,7 литра на 100 км пути.
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Источник: Автоновости дня