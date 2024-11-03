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Популярный в РФ гибридный кроссовер получил новую версию: известна цена

Российские цены на премиальный «гибрид» Wey 05 выросли на 100 тыс. рублей

Российский рынок премиальных автомобилей пополнился обновленным гибридным кроссовером Wey 05 2024 года выпуска от концерна Great Wall.

Wey 05
Wey 05
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Новинка, представленная в единственной комплектации Premium, получила значительное повышение цены по сравнению с моделью 2023 года. За обладание этим технологичным автомобилем теперь придется выложить 5 999 000 рублей, что на 100 000 рублей больше, чем стоила прошлогодняя версия. Однако, покупатели, не стремящиеся к самой последней модификации, всё ещё могут найти Wey 05 2023 года выпуска по цене 5 899 000 рублей.

Интерьер Wey 05
Интерьер Wey 05

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Сердце Wey 05 – это мощная гибридная система PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), позволяющая подключаться к внешней сети для зарядки. Система включает в себя инновационный 2,0-литровый бензиновый турбомотор собственной разработки Great Wall, отличающийся системой непосредственного впрыска топлива, двухканальным турбонаддувом и передовыми системами охлаждения.

Однако, бензиновый двигатель – лишь часть впечатляющей силовой установки. Два электромотора, один из которых расположен спереди, а второй – на задней оси, обеспечивают полноприводный режим и значительно повышают динамические характеристики. Первый мотор работает в паре с бензиновым двигателем, а второй обеспечивает дополнительную мощность и тягу, особенно на низких оборотах. Суммарная мощность этой системы достигает впечатляющих 421 л.с., а крутящий момент – 847 Нм.

Силовая литий-ионная батарея, состоящая из 98 последовательно установленных аккумуляторных ячеек, имеет емкость 114 А·ч и позволяет проезжать на одной зарядке до 185 километров.

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Коробкой передач в случае с Wey 05 выступает первый в мире гибридный девятиступенчатый «робот» с двойным сцеплением мокрого типа, в который интегрирован синхронный электромотор мощностью 163 л.с. Максимальная скорость Wey 05 составляет 220 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5 секунд. Средний расход топлива равен 7,7 литра на 100 км пути.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Wey
Количество просмотров 152
03.11.2024 
Фото:Wey
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