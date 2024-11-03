На новые Мерседесы будут ставить китайские моторы: первые подробности
После завершения сотрудничества с BYD по бренду Denza, немецкий автогигант решил обратиться к Geely за поставками новых двигателей. Это решение открывает новые горизонты как для Mercedes, так и для Geely, и, безусловно, повлияет на рынок легковых автомобилей.
Согласно информации, Mercedes будет использовать новый бензиновый и гибридный двигатель, разработанный компанией Aurobay. Эта компания была создана в результате слияния моторных подразделений Volvo и Geely, что уже говорит о высоком уровне инженерного опыта и инновационных технологий.
Двигатель, который дебютирует в 2026 году, представляет собой 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат под названием Miller Medium Power. Он будет предлагать мощность в 250 л.с. и крутящий момент в 360 Нм.
Одной из ключевых особенностей нового двигателя является использование цикла Миллера, который позволяет значительно снизить температуру выхлопных газов. Это, в свою очередь, способствует увеличению долговечности катализатора и сажевого фильтра, что делает двигатель более экологически чистым.
Соответствие жестким стандартам выбросов Euro 6e-bis также подтверждает, что Mercedes делает ставку на экологическую устойчивость и соблюдение современных норм. Интересно, что новый бензиновый двигатель будет производиться в Китае и поставляться в Германию.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: SpeedMe