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В сферу перевозок привлекут зарплатой до 200 тысяч и особой модификацией грузовиков

КАМАЗ наладит выпуск особой серии грузовых автомобилей для инвалидов

Камский автомобильный завод (КАМАЗ) может начать производство спецверсий грузовых автомобилей, которыми смогут управлять люди с ограниченными возможностями. Об этом рассказал источник в авторетейле коммерческих автомобилей, знакомый с планами компании.

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«Машину, в частности, смогут использовать инвалиды II группы, которые работали водителями либо хотят занимать вакантные должности в сфере перевозок», – пишут СМИ со ссылкой на источник.

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Согласно данным компании SotaLogistic, зарплата водителей большегрузов в настоящее время варьируется в пределах 150-200 тысяч рублей в месяц. Но, несмотря на такой уровень оплаты труда, в сфере перевозок дефицит кадров, который в 2024 году достиг 25%. Причем средний возраст 40% трудоустроенных водителей составляет 40-50 лет, и с каждым годом эти цифры растут на 10%.

Ранее директор завода КАМАЗ Антон Сарайкин анонсировал план поэтапного роста производства, в рамках которого предприятие нарастит темпы выпуска продукции на главном конвейере. Модели КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65952 и КАМАЗ-65951 появятся в производстве в дополнении к уже популярному КАМАЗ-54901, уточнил Сарайкин.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 112
02.11.2024 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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