Российским владельцам моделей американского производителя удаленно обновят ПО

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Ford отзывает модели Explorer и 7 Lincoln Aviator 2024 года из-за дефекта ПО

Производитель Ford анонсировал отзывную кампанию автомобилей Explorer и Lincoln Aviator 2025 модельного года. Причиной отзыва стал программный сбой, связанный с работой камеры заднего вида.

Ford Explorer
Ford Explorer
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Речь идет о том, что с центрального дисплея при движении автомобиля задним ходом на скорости выше 16 км/ч может пропасть изображение. Несмотря на то, что редко кто из автовладельцев так быстро сдает назад, проблема является нарушением стандарта безопасности, поэтому было решено отозвать машины.

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Причиной проблемы является программное обеспечении APIM версии 1.1.3.2, и Ford уже работает над обновлением интерфейса. Обновленное ПО установят «по воздуху» уже в самое ближайшее время. Водителям не придется ехать к дилеру, но компания по регламенту уведомит всех автовладельцев в период с 2 по 6 декабря 2024 года.

Подлежащие отзыву автомобили собирали на заводе в Чикаго: это 384 Ford Explorer и 7 Lincoln Aviator выпуска лета 2024 года. На текущий момент не зафиксировано ни одного случая с таким дефектом, но в компании все-таки решили перестраховаться. Поэтому российским владельцам упомянутых моделей остается ждать обновления и не гонять задним ходом слишком быстро.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Carscoops
Количество просмотров 110
02.11.2024 
Фото:Unsplash | Carscoops
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Отзывы о Ford Explorer (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Explorer  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!
+25