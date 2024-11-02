В ОАЭ продают лимузин первого и последнего президента СССР

В Дубае продают лимузин Горбачева ЗИЛ-41047 1985 года почти за 70 млн рублей

Один из автосалонов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продает советский автомобиль лимузин ЗИЛ-41047 1985 года выпуска. По словам продавца, автомобиль числился в Гараже особого назначения (ГОН) и на нем ездил первый и последний президент СССР Михаила Горбачев.

ЗИЛ-41047

«Машина имеет пробег всего 8 тыс. км. За нее просят 2,6 млн дирхам, что в пересчете на доллары США получается примерно $710 тысяч», – говорится в объявлении.

Напомним, лимузин ЗИЛ-41047 является моделью последнего третьего рестайлинга в серии поколения ЗИЛ-114. Производство лимузина запустили в 1985 году, после назначения генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева. На фото видно, что у автомобиля появились прямоугольные фары, измененная решетка радиатора, а указатели поворотов размещены на торцах крыльев.

У ЗИЛ-41047 16-дюймовые колеса, широкие шины марки «Гранит» – их конструкция позволяла движение даже при разгерметизированном баллоне колеса. Это было возможным благодаря жестким боковинам покрышек, а также особому гелю, залитому внутрь. В Советском Союзе лимузины ЗИЛ-41047 считались элитными, ими пользовались только члены Политбюро.

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Источник: gazeta.ru