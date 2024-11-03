Доля безбилетников на отдельных маршрутах сокращается

Ликсутов: москвичи повысили культуру оплаты проезда в городском транспорте

Больше 1,2 млн проездных билетов проверили контролеры Организатора перевозок в октябре, это на 25% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Помимо линейной работы на маршрутах и станциях метро, провели 5 усиленных проверок, в результате которых контролеры вместе с сотрудниками полиции:

проверили оплату проезда в 317 автобусах и более 13,7 тыс. проездных билетов;

выявили более 1,3 тыс. безбилетников;

обнаружили 115 нарушителей миграционного законодательства.

По сравнению с предыдущими проверками доля безбилетников у станции «Выхино» снизилась на 40%, у станций «Теплый Стан» и «Водный стадион» — на 39% и 34% соответственно.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы видим, что при росте числа поездок количество безбилетников сокращается. Это говорит о повышении культуры оплаты проезда у горожан. Полученные средства позволяют обновлять транспортный парк, запускать новые удобные сервисы и повышать качество обслуживания. Спасибо всем добросовестным пассажирам.

Не забывайте оплачивать поездку при входе в транспорт. Карты москвича и абонементы также необходимо прикладывать к валидатору. Штраф за безбилетный проезд — 2 тыс. руб., а за неправомерное использование карты москвича — 4 тыс. руб.

Оплата проезда гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации.

Усиленные проверки проводятся с 2023 года, с апреля 2024 они стали еженедельными.

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Источник: Пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок