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В России пострадавших в ДТП будут эвакуировать на вертолетах санавиации

В МВД РФ рассказали о мерах для снижения на 50% смертности в ДТП

Чтобы снизить уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 50%, в МВД РФ примут необходимые меры безопасности. Об этом рассказал замначальника УОС МВД Евгений Артемов.

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В частности, будут использоваться наиболее безопасные разделители на трассах, в эвакуации пострадавших задействуют вертолеты санитарной авиации, а участки для обгона будут спроектированы с учетом целого ряда факторов.

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«В качестве примера можно привести применение на МКАД разделительной полосы с установленным на ней удерживающим ограждением парапетного типа», – уточнил замначальника.
«Также стоит учитывать состав транспортного потока, геометрические характеристики дороги и ее элементов, количество полос движения, скоростные режимы и другие условия, влияющие на безопасность дорожного движения», – объяснил Артемов.

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По его словам, использование вертолетов санитарной авиации для эвакуации пострадавших с мест ДТП сократит время их доставки в медучреждения.

Напомним, о снижении уровня смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году говорится в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным приказе 2024 года.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Количество просмотров 70
05.11.2024 
Фото:Михаил Метцель/ТАСС
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