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В России растет спрос на каршеринг: количество пользователей превысило 10 млн

Эксперт Мосеев объяснил, почему россияне вместо покупки авто выбирают каршеринг

Долгосрочная аренда автомобилей в каршеринге становится очень востребованной в мегаполисах, и спрос устойчиво растет. Об этом заявил автоэксперт, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

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«Часть людей не покупают новую машину, но поскольку привыкли использовать автомобиль на постоянной основе, они обращаются в каршеринг», – объяснил специалист.

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Причем Мосеев подчеркивает, что речь идет не о кратковременных поездках на каршеринге, а о длительной аренде, на часы и даже дни. Например, в Москве на ресурсах бесплатных объявлений стоимость аренды Hyundai Elantra 2023 года на 24 часа начинается от 4,4 тыс. рублей с ограничением пробега в 300 км за сутки. А при длительной аренде клиенты могут рассчитывать на скидки. Приобретение в собственность такого автомобиля обойдется минимум в 2,5 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, за первые шесть месяцев 2024 года спрос на каршеринг по России вырос более чем на 30%. А общее количество зарегистрированных пользователей уже превысило 10 млн.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 268
02.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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