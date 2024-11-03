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В России теперь можно купить онлайн машины еще одной марки

Китайский автопроизводитель JAC запустил в России платформу онлайн-продаж

Китайский автопроизводитель JAC запустил в России инновационную онлайн-платформу продаж.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Платформа предоставляет невероятный уровень детализации: интерактивные 360-градусные обзоры экстерьера и интерьера, детальные спецификации каждой комплектации с возможностью сравнения, высококачественные фотографии и видеоматериалы.

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Но возможности платформы этим не ограничиваются. Она предлагает полноценный комплекс услуг, превращая покупку автомобиля в простой и понятный процесс. На платформе представлен весь модельный ряд JAC, доступный на российском рынке. Интегрированный кредитный калькулятор позволит рассчитать ежемесячные платежи, учитывая различные параметры кредита, и подобрать оптимальный вариант финансирования покупки.

Кроме того, на платформе можно оценить стоимости вашего старого автомобиля для обмена в trade-in.

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Пользователи могут выбрать дополнительные аксессуары, расширенные гарантийные пакеты и сервисные услуги, создавая индивидуальную конфигурацию своего автомобиля ещё до его получения.

Организация доставки автомобиля до официального дилерского центра «Деливери Кар» также осуществляется через платформу.

Финальный этап сделки – получение автомобиля в официальном дилерском центре «Деливери Кар».

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1138
03.11.2024 
Фото:Wikimedia
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