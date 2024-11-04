Просторный и хорошо оснащенный американский внедорожник теперь можно купить в России

Jeep Grand Cherokee 2024 в новой версии Summit Reserve впервые появился в России

Российский рынок внедорожников пополнился долгожданным гостем – новым Jeep Grand Cherokee 2024 года. После периода отсутствия, легендарный американский SUV снова доступен у московских дилеров.

Jeep Grand Cherokee 2024

На выбор предлагаются две комплектации: Overland и топовая Summit Reserve, каждая из которых предлагает уникальный набор возможностей и, разумеется, соответствующую цену.

Начнем с младшей, но отнюдь не скромной версии Overland, предлагаемой за 12,5 миллионов рублей. Еще летом аналогичная комплектация стоила 9,6 млн рублей. Однако, разница в цене объясняется текущей экономической ситуацией и, возможно, изменением логистических цепочек.

Overland предлагает внушительный список опций, обеспечивающих безопасность и комфорт. В него входят: система ночного видения, контроль слепых зон, система помощи при торможении и старте на подъеме, боковые подушки безопасности на задних сиденьях, мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, климат-контроль и панорамная крыша.

Интерьер Jeep Grand Cherokee 2024

Однако, истинным королем линейки является Summit Reserve, за которую придется выложить 13,7 миллионов рублей. Эта комплектация, ранее недоступная на российском рынке, предлагает уровень роскоши и комфорта, недостижимый для Overland. Ключевым отличием является наличие пневмоподвески, которая обеспечивает плавность хода на любом покрытии. Кроме того, в оснащение Summit Reserve входит вентиляция передних и задних сидений, функция массажа, аудиосистема премиум-класса, проекционный дисплей и дистанционный запуск двигателя.

Обе версии оснащены мощным 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 297 л. с. и полным приводом, обеспечивая отличную проходимость и динамику.

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Источник: SpeedMe