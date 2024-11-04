Просторный и хорошо оснащенный американский внедорожник теперь можно купить в России
Российский рынок внедорожников пополнился долгожданным гостем – новым Jeep Grand Cherokee 2024 года. После периода отсутствия, легендарный американский SUV снова доступен у московских дилеров.
На выбор предлагаются две комплектации: Overland и топовая Summit Reserve, каждая из которых предлагает уникальный набор возможностей и, разумеется, соответствующую цену.
Начнем с младшей, но отнюдь не скромной версии Overland, предлагаемой за 12,5 миллионов рублей. Еще летом аналогичная комплектация стоила 9,6 млн рублей. Однако, разница в цене объясняется текущей экономической ситуацией и, возможно, изменением логистических цепочек.
Overland предлагает внушительный список опций, обеспечивающих безопасность и комфорт. В него входят: система ночного видения, контроль слепых зон, система помощи при торможении и старте на подъеме, боковые подушки безопасности на задних сиденьях, мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, климат-контроль и панорамная крыша.
Однако, истинным королем линейки является Summit Reserve, за которую придется выложить 13,7 миллионов рублей. Эта комплектация, ранее недоступная на российском рынке, предлагает уровень роскоши и комфорта, недостижимый для Overland. Ключевым отличием является наличие пневмоподвески, которая обеспечивает плавность хода на любом покрытии. Кроме того, в оснащение Summit Reserve входит вентиляция передних и задних сидений, функция массажа, аудиосистема премиум-класса, проекционный дисплей и дистанционный запуск двигателя.
Обе версии оснащены мощным 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 297 л. с. и полным приводом, обеспечивая отличную проходимость и динамику.
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Источник: SpeedMe