Просторный и хорошо оснащенный американский внедорожник теперь можно купить в России

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Jeep Grand Cherokee 2024 в новой версии Summit Reserve впервые появился в России

Российский рынок внедорожников пополнился долгожданным гостем – новым Jeep Grand Cherokee 2024 года. После периода отсутствия, легендарный американский SUV снова доступен у московских дилеров.

Jeep Grand Cherokee 2024
Jeep Grand Cherokee 2024
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На выбор предлагаются две комплектации: Overland и топовая Summit Reserve, каждая из которых предлагает уникальный набор возможностей и, разумеется, соответствующую цену.

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Начнем с младшей, но отнюдь не скромной версии Overland, предлагаемой за 12,5 миллионов рублей. Еще летом аналогичная комплектация стоила 9,6 млн рублей. Однако, разница в цене объясняется текущей экономической ситуацией и, возможно, изменением логистических цепочек.

Overland предлагает внушительный список опций, обеспечивающих безопасность и комфорт. В него входят: система ночного видения, контроль слепых зон, система помощи при торможении и старте на подъеме, боковые подушки безопасности на задних сиденьях, мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, климат-контроль и панорамная крыша.

Интерьер Jeep Grand Cherokee 2024
Интерьер Jeep Grand Cherokee 2024

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Однако, истинным королем линейки является Summit Reserve, за которую придется выложить 13,7 миллионов рублей. Эта комплектация, ранее недоступная на российском рынке, предлагает уровень роскоши и комфорта, недостижимый для Overland. Ключевым отличием является наличие пневмоподвески, которая обеспечивает плавность хода на любом покрытии. Кроме того, в оснащение Summit Reserve входит вентиляция передних и задних сидений, функция массажа, аудиосистема премиум-класса, проекционный дисплей и дистанционный запуск двигателя.

Обе версии оснащены мощным 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 297 л. с. и полным приводом, обеспечивая отличную проходимость и динамику.

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Бренд года «За рулем»

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Jeep
Количество просмотров 21775
04.11.2024 
Фото:Jeep
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