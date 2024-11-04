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Hyundai Initium объявит начало новой эры водородных автомобилей

Hyundai презентовала концепт Initium на водородных топливных элементах

Этот автомобиль, демонстрирующий новый фирменный стиль Hyundai «Steel Art», обещает стать не просто очередной новинкой, а настоящим прорывом в сфере экологически чистого транспорта.

Hyundai Initium
Hyundai Initium
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Hyundai Initium – это больше, чем просто машина, это заявление о намерениях компании стать лидером в развитии водородной энергетики. Название, взятое из латыни, означающее «начало», подчеркивает амбициозность проекта и позиционирует Hyundai и Kia как пионеров в этой области, активно работающих над созданием водородного общества будущего.

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Внешне Initium отличается 21-дюймовыми легкосплавными дисками и багажником на крыше. Но истинная сила Initium скрыта под капотом.

Сердцем автомобиля является мощная водородная топливная ячейка, обеспечивающая впечатляющий запас хода – более 650 км на одной заправке. Это существенно решает проблему «дальнобойности», которая часто сдерживает потенциальных покупателей автомобилей на водородных топливных элементах (FCEV). Максимальная мощность в 203 л.с.

Однако, пожалуй, самая инновационная особенность Initium – это встроенный планировщик маршрутов для FCEV. Это, без преувеличения, революционное решение одной из главных проблем, стоящих перед владельцами водородных автомобилей: нехватка заправочных станций и сложности с их поиском.

Hyundai Initium
Hyundai Initium

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Планировщик маршрутов в Initium в режиме реального времени отображает информацию о доступных заправочных станциях по выбранному маршруту, их рабочем состоянии, количестве ожидающих автомобилей и, следовательно, времени ожидания заправки. Hyundai Initium будет официально представлен на автосалонах в Гуанчжоу и Лос-Анджелесе. Запуск в серийное производство запланирован на первую половину следующего года.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 98
04.11.2024 
Фото:ITHome
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