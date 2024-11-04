Skoda выпустила абсолютно новый Kodiaq: подробности и фото

Появились первые фотографии кроссовера Skoda Kodiaq нового поколения

Чешский автопроизводитель Skoda представил второе поколение своего флагманского кроссовера Kodiaq.

Skoda Kodiaq

Внешний облик Kodiaq претерпел значительные изменения, сохранив при этом узнаваемый силуэт. Автомобиль стал длиннее, ниже и уже. Однако, колесная база осталась прежней, гарантируя сохранение простора в салоне. Самым заметным изменением стали задние фонари, объединенные в единую светодиодную полосу – стилистическое решение, подчеркивающее современность дизайна. Обновленная передняя оптика также вносит свой вклад в свежий и динамичный облик кроссовера.

Skoda Kodiaq

Центральное место салона нового Kodiaq занимает обновленная информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10 или 13 дюймов. Это не просто экран, а настоящий центр управления автомобилем, обеспечивающий доступ ко всем функциям, от навигации до климат-контроля. Но, пожалуй, самая интересная инновация – интеграция голосового управления с чат-ботом ChatGPT.

Skoda Kodiaq

Под капотом нового Kodiaq предлагается выбор из пяти силовых агрегатов, мощность которых варьируется от 150 до 204 л.с. Все двигатели работают в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Важным шагом в сторону экологичности является появление плагин-гибридной версии с запасом хода на электротяге более 100 километров. Две топовые модификации оснащаются полным приводом в стандартной комплектации.

Интерьер Skoda Kodiaq

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Источник: Автоновости дня