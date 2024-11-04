Skoda выпустила абсолютно новый Kodiaq: подробности и фото
Чешский автопроизводитель Skoda представил второе поколение своего флагманского кроссовера Kodiaq.
Внешний облик Kodiaq претерпел значительные изменения, сохранив при этом узнаваемый силуэт. Автомобиль стал длиннее, ниже и уже. Однако, колесная база осталась прежней, гарантируя сохранение простора в салоне. Самым заметным изменением стали задние фонари, объединенные в единую светодиодную полосу – стилистическое решение, подчеркивающее современность дизайна. Обновленная передняя оптика также вносит свой вклад в свежий и динамичный облик кроссовера.
Центральное место салона нового Kodiaq занимает обновленная информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10 или 13 дюймов. Это не просто экран, а настоящий центр управления автомобилем, обеспечивающий доступ ко всем функциям, от навигации до климат-контроля. Но, пожалуй, самая интересная инновация – интеграция голосового управления с чат-ботом ChatGPT.
Под капотом нового Kodiaq предлагается выбор из пяти силовых агрегатов, мощность которых варьируется от 150 до 204 л.с. Все двигатели работают в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Важным шагом в сторону экологичности является появление плагин-гибридной версии с запасом хода на электротяге более 100 километров. Две топовые модификации оснащаются полным приводом в стандартной комплектации.
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Источник: Автоновости дня