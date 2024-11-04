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Skoda выпустила абсолютно новый Kodiaq: подробности и фото

Появились первые фотографии кроссовера Skoda Kodiaq нового поколения

Чешский автопроизводитель Skoda представил второе поколение своего флагманского кроссовера Kodiaq.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
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Внешний облик Kodiaq претерпел значительные изменения, сохранив при этом узнаваемый силуэт. Автомобиль стал длиннее, ниже и уже. Однако, колесная база осталась прежней, гарантируя сохранение простора в салоне. Самым заметным изменением стали задние фонари, объединенные в единую светодиодную полосу – стилистическое решение, подчеркивающее современность дизайна. Обновленная передняя оптика также вносит свой вклад в свежий и динамичный облик кроссовера.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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Центральное место салона нового Kodiaq занимает обновленная информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10 или 13 дюймов. Это не просто экран, а настоящий центр управления автомобилем, обеспечивающий доступ ко всем функциям, от навигации до климат-контроля. Но, пожалуй, самая интересная инновация – интеграция голосового управления с чат-ботом ChatGPT.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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Под капотом нового Kodiaq предлагается выбор из пяти силовых агрегатов, мощность которых варьируется от 150 до 204 л.с. Все двигатели работают в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Важным шагом в сторону экологичности является появление плагин-гибридной версии с запасом хода на электротяге более 100 километров. Две топовые модификации оснащаются полным приводом в стандартной комплектации.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq
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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 11197
04.11.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8