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Volkswagen представил новый семейный кроссовер на замену Tiguan: опубликованы фото

На предприятии FAW-Volkswagen началось серийное производство Volkswagen Tayron L

Tayron L, производимый на мощностях FAW-Volkswagen, представляет собой удлиненную версию европейского Tayron. Его габариты – 4684 мм в длину – говорят сами за себя. Увеличенная длина, при сохранении колесной базы в 2791 мм (совпадающей с Tiguan L и европейским Tayron), позволила предложить покупателям выбор между пяти- и семиместными вариантами салона, что, несомненно, повышает его привлекательность для семейных покупателей.

Volkswagen Tayron L
Volkswagen Tayron L
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Несмотря на общую платформу MQB Evo, различия между Tayron L и его «братьями» очевидны. Внешне он впитывает дизайн европейского Tayron и китайского Tiguan L, но при этом демонстрирует собственную индивидуальность за счет уникального дизайна обвеса и декоративных элементов.

Интерьер Volkswagen Tayron L
Интерьер Volkswagen Tayron L

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Заметной особенностью, характерной для многих китайских моделей Volkswagen, является трёхэкранная приборная панель. Центральный сенсорный экран, разумеется, отвечает за мультимедиа и навигацию, а вот дополнительный экран предназначен для переднего пассажира. Контурная подсветка дверных карт на уровне ручек стала еще одним отличительным элементом.

Volkswagen Tayron L
Volkswagen Tayron L

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В отличие от растущей тенденции к гибридизации, Volkswagen Tayron L делает ставку исключительно на бензиновые двигатели. В базовой комплектации предлагается 1.5-литровый турбомотор EA211 мощностью 160 л. с. и крутящим моментом 250 Нм. Более мощная версия оснащается 2,0-литровым двигателем EA888, выдающим 220 л.с. и 350 Нм. В паре с обоими двигателями работает 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач (DSG). Система полного привода доступна только для топовых комплектаций.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 2232
04.11.2024 
Фото:Volkswagen
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