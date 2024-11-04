Популярный в России недорогой кроссовер стал еще доступнее: сколько он теперь стоит?

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В ноябре 2024 года цена кроссовера Jetour Dashing снизилась на 50 тыс. рублей

Главное изменение коснулось комплектации Luxury с мощным 1,6-литровым турбомотором (190 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Прежде, покупатели этой версии могли рассчитывать на выгоду в размере 150 000 рублей. Теперь же размер прямой выгоды увеличен до 200 000 рублей! Это означает, что цена кроссовера в топовой комплектации снизилась с 3 039 900 рублей до 2 989 900 рублей.

Jetour Dashing
Jetour Dashing
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Jetour Dashing, дебютировавший на российском рынке летом 2023 года, позиционируется как один из самых «молодежных» китайских кроссоверов. Его стильный дизайн и современное оснащение привлекают внимание целевой аудитории. Модель предлагается в четырёх комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. При этом выбор двигателей варьируется в зависимости от комплектации.

Jetour Dashing
Jetour Dashing

Версии Comfort Plus, Comfort и Elite комплектуются 1,5-литровым 147-сильным двигателем, в то время как Luxury предлагает выбор между этим 1,5-литровым мотором и более мощным 1,6-литровым. Привод во всех комплектациях – передний.

Интерьер Jetour Dashing
Интерьер Jetour Dashing

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Даже базовая комплектация Jetour Dashing радует богатым оснащением. В оснащение входят полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, пакет зимних опций, система бесключевого доступа с запуском двигателя при помощи кнопки и другие опции.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 62328
04.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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