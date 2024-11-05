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Камеры фиксации на дороге будут «подмигивать» нарушителям красным

В Госдуму внесут законопроект о мгновенном информировании о превышении скорости

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, инициировали обсуждение нового законопроекта.

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Он предполагает, что водители будут получать уведомление о нарушении Правил дорожного движения (ПДД) в виде красного сигнала сразу после фиксации превышения скорости.

Проблема с задержкой информирования

Сейчас водители узнают о полученном штрафе за превышение скорости, фиксируемом видеокамерой, обычно через 18 дней, а иногда даже позже из-за задержек на этапе отправки документов. В результате человек может продолжать нарушать ПДД, не осознавая свою ответственность.

Цель законопроекта

По мнению его авторов, мгновенное информирование с помощью красного сигнала поможет водителям сразу же узнать о допущенном нарушении. Это, в свою очередь, может повлиять на их дальнейшее поведение за рулем и снизить количество нарушений до конца поездки.

Опыт зарубежных стран

Нилов отмечает, что подобная практика успешно применяется за границей и может быть полезной и в России. Сегодня существует несколько комплексов, которые предупреждают водителей о нарушениях, но не все камеры имеют такую функцию.

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Депутаты предлагают сделать это универсальной практикой, чтобы каждый водитель имел возможность мгновенно получить информацию о своем нарушении.

Нормативные изменения

Предлагаемые изменения должны быть внесены в статью 22 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Ожидается, что их принятие создаст дополнительные механизмы для снижения количества нарушений, связанных с превышением скорости, и повысит общую безопасность на дорогах.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram

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Фото:Андрей Васильев/ТАСС
Количество просмотров 347
05.11.2024 
Фото:Андрей Васильев/ТАСС
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