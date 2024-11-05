За какой полис водителю грозит крупный штраф и уголовный срок до 6 месяцев

В ГАИ рассказали, за какой полис ОСАГО водителю выпишут штраф на 80 тысяч рублей

Автовладельцы при оформлении ОСАГО у непроверенных организаций в Сети могут столкнуться с тем, что полис окажется подделкой. За такую страховку полагается не только штраф, но также арест на срок до шести месяцев.

Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения, все водители обязаны иметь действующий полис ОСАГО. Если сотрудник Госавтоинспекции заподозрит, что документ поддельный, он имеет законное право приостановить действие водительских прав автовладельца до выяснения обстоятельств.

Если выяснится, что страховой полис действительно является подделкой, водителю грозит уголовное наказание по статье 327 Уголовного кодекса РФ. В качестве наказания могут применить штраф в 80 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 480 часов или арест сроком на полгода.

В ГАИ призывают автовладельцев оформлять страховку только в офисах страховых компаний с лицензией или на их официальных интернет-ресурсах. Таким образом риска столкнуться с поддельным ОСАГО можно избежать.

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Источник: njcar.ru