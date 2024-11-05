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Водителям рассказали о главной опасности использования летних шин зимой

Юрист Русяев: летние шины в зимнее время отягощают степень вины водителя при ДТП

Главной опасностью использования летних шин в зимний период является увеличение тормозного пути. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

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«Суды рассматривают все обстоятельства, которые могли привести к ДТП. Отсутствие зимней резины могут счесть грубой неосторожностью водителя. Особенно важным фактором отсутствие зимней резины становится в случае наезда на пешехода, столкновении с впереди идущим ТС, а также при съезде с дороги или выезд на встречку», – предупреждает эксперт.

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При резком торможении впереди идущего автомобиля машина с летними шинами просто технически не сможет обеспечить необходимый тормозной путь, подчеркивает эксперт. А в случае съезда с дороги или выезда на встречную полосу из-за потери управления неправильный выбор шин напрямую влияет на контроль за управлением авто, подчеркивает Русяев.

«Даже если водитель формально не нарушил ПДД, но не обеспечил безопасную дистанцию с учетом дорожных условий и типа резины, это может быть расценено как нарушение пункта 10.1 ПДД РФ об обязанности водителя действовать с учетом дорожных и метеорологических условий», – предостерегает юрист.

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Суд вправе установить смешанную ответственность и в ситуациях, когда водитель на машине с летними шинами формально имел преимущество на трассе. В страховой практике ОСАГО наличие шин не по сезону не влияет на выплаты, но при разбирательствах по каско страховщики могут отказать в выплате компенсации, если будет доказана причинно-следственная связь между использованием неподходящих шин и наступлением страхового случая.

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Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / Dragana_Gordic
Количество просмотров 88
05.11.2024 
Фото:freepik / Dragana_Gordic
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