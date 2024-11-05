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715-сильный суперкар почти за 300 млн рублей — за что такие баснословные деньги

На рынке России продают коллекционный суперкар Aston Martin Valour за ₽290 млн

В России продается новый коллекционный суперкар Aston Martin Valour за 290 млн рублей, выпущенный ограниченной серией. Один из 110 экземпляров автосалон во Владивостоке доставит под заказ – в стоимость входят все необходимые таможенные сборы, утильсбор и оформление документов.

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Aston Martin презентовал новинку чуть больше года назад. За основу разработчики взяли купе V12 Vantage, у модели серьезно переработан кузов, а внешность отсылает к культовым машинам бренда из прошлого.

Valour получил специально разработанную для него 6-скоростную механическую коробку, под капотом стоит двигатель V12 объемом 5,2 л мощностью 715 л.с. Для разгона до «сотни» заднеприводному купе нужно всего 3,5 секунды. Что касается технические параметров, то все 110 машин Valour одинаковые, они отличаются только цветом и материалами отделки. Стоит отметить, что Valour с пробегом сегодня на рынке сложно найти.

Aston Martin Valour
Aston Martin Valour
Aston Martin Valour
Aston Martin Valour
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Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Aston Martin
Количество просмотров 650
05.11.2024 
Фото:Aston Martin
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