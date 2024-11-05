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Калининградскую область пересаживают на электромобили

Автотор» и «Росатом» будут развивать электромобильность в Калининградской области

Входящая в структуру «Росатома» топливная компания «ТВЭЛ» (крупнейший производитель ядерного топлива) подписала три соглашения о развитии электромобильности в Калининградской области. Поводом стало торжественное открытие в Калининграде двух электрозарядных хабов «Росатома» и объявление о запуске двух гигафабрик.

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Первое соглашение подписано с «Автотором» и «Делимобилем»: автозавод поставит оператору каршеринга около 500 электромобилей своего производства (речь, очевидно, про Амберавто), а «ТВЭЛ» продолжит строительство электрозарядной инфраструктуры, а именно – хабов быстрых зарядок и розничной сети таких станций.

Второе соглашение – между «ТВЭЛ», компанией «Кениг Рент» и оператором зарядных станций «Вольтфуел». Стороны решили синхронизировать планы по развитию электрозарядной инфраструктуры. По идее, простым водителям это должно позволить перейти на электромобили и свободно пользоваться быстрыми зарядками в городе.

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И третий документ – двусторонний, между «ТВЭЛ» и заводом «Автотор». Фактически, этот документ призван масштабировать опыт по развитию электромобильности в Калининградской области на всю страну, применив его в других регионах. Все три соглашения в компании «ТВЭЛ» называют новым витком в развитии зеленой отрасли.

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Источник: Росатом, Автопоток

5 ноября
Пересядете на электромобиль, если будет много зарядок?

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 73
05.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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