Автовладельцы могут столкнуться с дефицитом шин зимой — называем марки

Эксперт Божедомов рассказал, дефицит каких шин может возникнуть на рынке России

Объемы производства шин в России способны полностью закрыть потребности внутреннего рынка с учетом объемов импорта. Об этом заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию Pirelli Георгий Божедомов.

При этом в экспертном сообществе подчеркивают, что текущей осенью могут возникнуть проблемы при поиске и покупке зимних шин на рынке. В компании Cordiant в группу риска отнесли новые китайские автомобили и машины премиум-класса. В частности, это может коснуться шин определенных размеров для новых китайских автомобилей, подтвердили представители компании Pirelli.

«В этом зимнем сезоне мы отмечаем повышенный спрос на шипованные шины определенных размеров, используемых на китайских авто. Это связано, прежде всего, с изменением структуры продаж новых автомобилей, где больше половины проданных машин представлены китайскими марками», – подчеркнул Божедомов.

При этом, у покупателей есть возможность подобрать зимние шины на все популярные модели автомобилей, констатирует эксперт. В Pirelli подчеркнули, что в настоящее время локализованы все популярные шины для китайских автомобилей не только среднего ценового сегмента, но и премиального. Но это не значит, что у владельцев китайских машин будет широкий выбор, отмечают эксперты.

«Это связано с тем, что ассортимент китайских автомобилей развивается очень динамично, при этом шина – высокотехнологичный продукт, и качественная разработка новых типоразмеров занимает некоторое время», – уточнили в Cordiant, заверив, что компания старается реагировать на изменения спроса оперативно.

Что касается цены, то серьезного подорожания шин на российском рынке пока не предвидится. Производители шин ведут себя консервативно, отрабатывая инфляцию и рост цен на некоторые виды сырья, поскольку на нашем рынке сила на стороне покупателя, подытожили в Cordiant.

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Источник: autonews.ru