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Запустились еще два хаба по подзарядке электромобилей

«Росатом» запустил два электрозарядных хаба в Калининградской области

В Калининграде начали работать два первых электрозарядных хаба, принадлежащих госкорпорации «Росатом». Это один из шагов, начинающих реализацию стратегии развития электромобильности в регионе – равно как заявление об открытии двух гигафабрик по производству батарей и подписание целого ряда соглашений. Хабы – площадки для зарядки нескольких электромобилей – объединили 15 станций общей мощностью более 2 МВт.

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«Первый хаб быстрой зарядки электромобилей на десять станций совокупной мощностью 1,5 МВт заработал на острове Октябрьский в Московском районе Калининграда. Второй – на пять электрозарядных станций общей мощностью 750 кВт – открылся в аэропорту Храброво. Станции быстрого заряда рассчитаны на одновременное подключение до трех электромобилей и способны полностью зарядить электромобиль за 30-60 минут», – рассказали в пресс-службе «ТВЭЛ».

Напомним, «ТВЭЛ» – это топливная компания, являющаяся крупнейшим производителем ядерного топлива и входящая в структуру «Росатома». Именно «ТВЭЛ» стала инвестором проекта.

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В ТВЭЛ намерены развивать электромобильность в Калининградской области и со временем запустить такие проекты и в других регионах России. Известно, что создавать оборудование электрозарядных станций в Калининградской области будет «Парус электро», еще одна компания, принадлежащая «Росатому».

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Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 60
05.11.2024 
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