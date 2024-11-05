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В новые автомобили начнут ставить сервисы VK

Китайские автомобили в РФ получат сервисы VK Видео, VK Музыка и VK Mecceнджер

Вслед за Яндексом интеграцию своих продуктов в медиасистемы автомобилей начала российская компания VK. Источник сообщает, что IT-гигант ведет переговоры о предустановке своих сервисов на автомобили китайского происхождения.

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Правда, если Яндекс на данным момент имеет как единую платформу, рассчитанную на использование в мультимедийных комплексах машин, так и отдельные сервисы, подходящие для автомобилистов, VK пока что обойдется вторым вариантом – и для начала адаптирует под автомобили «VK Видео», «VK Музыку» и «VK Mecceнджер».

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По данным источника, именно эти сервисы начнут появляться в продающихся в России китайских машинах уже в следующем году – сообщается, что компания ведет переговоры с десятью автомобильными брендами из Поднебесной. По планам, к концу 2025 года сервисы VK должны стоять на каждом десятом китайском авто, реализованном через официальную дилерскую сеть в РФ.

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Источник: Коммерсант

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
Количество просмотров 29
05.11.2024 
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
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