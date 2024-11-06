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Депутаты Госдумы в первом чтении не поддержали проект закона об эвакуации

Госдума РФ отклонила законопроект о смягчении процедуры эвакуации автомобиля

Первый касался ограничения стоимости эвакуации автомобиля, второй – прекращения эвакуации авто в случае наличия в машине документов. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

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Речь идет о том, законопроект от 27 июня предусматривал внести поправки в КоАП о том, что при задержании транспортного средства водитель вправе до начала эвакуации забрать из машины документы для предъявления уполномоченным лицам и законного прекращения процедуры. В таком случае автовладелец был бы привлечен к административной ответственности, но без эвакуации его транспорта.

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Законопроект об ограничении стоимости эвакуации авто внесли 4 июля, депутаты предлагали установить предельные тарифы на эвакуацию и штрафстоянку в размере 20% от прожиточного минимума. В настоящее время тарифы устанавливают уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ. По словам парламентариев, водитель-нарушитель выплачивает сумму штрафа, в несколько раз превышающую предусмотренное КоАП РФ наказание.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 131
06.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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