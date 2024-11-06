Депутаты Госдумы в первом чтении не поддержали проект закона об эвакуации

Госдума РФ отклонила законопроект о смягчении процедуры эвакуации автомобиля

Первый касался ограничения стоимости эвакуации автомобиля, второй – прекращения эвакуации авто в случае наличия в машине документов. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о том, законопроект от 27 июня предусматривал внести поправки в КоАП о том, что при задержании транспортного средства водитель вправе до начала эвакуации забрать из машины документы для предъявления уполномоченным лицам и законного прекращения процедуры. В таком случае автовладелец был бы привлечен к административной ответственности, но без эвакуации его транспорта.

Законопроект об ограничении стоимости эвакуации авто внесли 4 июля, депутаты предлагали установить предельные тарифы на эвакуацию и штрафстоянку в размере 20% от прожиточного минимума. В настоящее время тарифы устанавливают уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ. По словам парламентариев, водитель-нарушитель выплачивает сумму штрафа, в несколько раз превышающую предусмотренное КоАП РФ наказание.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iz.ru