Автомобили Lada: новые моторы, коробки и почему Ауру нельзя судить строго (видео)

Видеоканал АвтоМПС взял интервью у главреда «За рулем» Максима Кадакова

Полностью сюжет можно посмотреть на Рутюбе, а также ниже у нас, ну а мы выделим несколько ключевых моментов из этой беседы.

Как обычно, Максим Кадаков, который знает про АВТОВАЗ чуть больше остальных, поделился некоторыми планами российского автогиганта.

Например, существует программа, направленная на повышение мощности атмосферных моторов автомобилей Лада — как 1.6, так и 1.8. Особенно это может быть полезно для бизнес-автомобиля Lada Aura. Хотя говорить о точных сроках пока рано, такие разработки уже ведутся.

Может появиться у Лады и другая коробка передач – не вариатор, а «что-то еще».

Что касается Лады Aura, то к ней предъявляется слишком много претензий, считает Максим Кадаков. Однако, учитывая, что АВТОВАЗ никогда не работал в бизнес-сегменте и не продавал подобных автомобилей (а это отдельная компетенция), нельзя было ожидать, что сразу получится идеальный автомобиль, за которым выстроятся очереди.

Отдельно стоит отметить систему стабилизации ESP, установленную на Ауре. Хотя она и не производства Bosch, Максим Кадаков считает, что система вполне рабочая, и отмечает, что ее производит китайская компания Kesens, которая выпускает аналоги систем Bosch. Напоминаем, что ранее систему стабилизации Bosch собирали на заводе в Самаре. В случае с Kesens была куплена лицензия и были проведены соответствующие калибровочные испытания.

Сейчас системы стабилизации из полностью импортных компонентов собирают на заводе в Костроме, который принадлежит компании «Итэлма». Однако у компании есть план по локализации – к 2027 году 80% комплектующих будут российского производства.

Об этом и не только вы узнаете, посмотрев это интервью. А заодно не забудьте подписаться на канал — впереди еще много интересного!

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Источник: Automps/Rutube