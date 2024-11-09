После продажи автомобиля нужно сделать это, чтобы избежать проблем

Эксперт Алексей Батушенко рассказал о порядке действий после продажи автомобиля

Продажа автомобиля – важный процесс, который требует соблюдения нескольких обязательных шагов, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Алексей Батушенко рассмотрел основные действия, которые должен выполнить бывший владелец после того, как машина уже ушла к новому собственнику.

Контроль за переоформлением автомобиля

После заключения договора купли-продажи новый собственник должен в течение 10 дней зарегистрировать автомобиль на свое имя в ГАИ. Пока этого не произойдет, автомобиль остается числиться за старым владельцем и на него будут приходить штрафы за нарушения, совершенные новым хозяином.

Кроме того, Федеральная налоговая служба продолжит начислять транспортный налог старому собственнику, так как база данных ФНС не будет обновлена.

Как проверить регистрацию автомобиля

Убедиться, что регистрация автомобиля перенесена на нового владельца, можно через сайт Госуслуг. После переоформления автомобиля данные о нем должны исчезнуть из личного кабинета старого владельца.

Через сайт ГАИ. Можно проверить информацию о собственнике, введя реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

Как прекратить регистрацию самостоятельно

Если новый собственник не успел поставить машину на учет, старый владелец может сам снять машину с учета. Для этого нужно: зайти на сайт Госуслуг и заполнить форму для снятия с учета, указать себя как владельца, загрузить скан копии договора купли-продажи и ожидать подтверждения в личном кабинете.

Для снятия автомобиля с учета в ГАИ нужно посетить регистрационное подразделение с паспортом и договором купли-продажи. И уже там заполнить заявление о приостановке государственной регистрации автомобиля.

Страховки ОСАГО и каско после продажи

Вы можете вернуть часть средств от полиса ОСАГО за «неизрасходованные» дни страховки. Для этого нужно лично обратиться в офис страховой компании с полисом, паспортом и договором купли-продажи.

Расторжение полиса каско зависит от условий договора. В любом случае нужно обратиться в страховую компанию с копией договора купли-продажи, ПТС с отметкой о продаже и написать заявление. За досрочное расторжение страховщик может удержать часть суммы.

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Источник: Рамблер