АО ВТБ Лизинг проведет «Дни распродажи» легковой и грузовой техники из собственного стока

АО ВТБ Лизинг приглашает логистические, строительные и другие компании, а также дилерские центры и физических лиц посетить «Дни распродажи» техники из собственного стока 30 ноября и 1 декабря 2024 года.

На мероприятии, которое состоится одновременно на двух площадках в Москве, будут представлены более 500 единиц транспортных средств – новые и с пробегом востребованные модели грузовых и легковых автомобилей, а также спецтехника.

На «Днях распродажи» посетители смогут выбрать и забронировать любое понравившееся транспортное средство с выгодой до 15%, а менеджеры АО ВТБ Лизинг помогут подобрать, сравнить и проконсультируют об условиях покупки или лизинга.

Весь транспорт находится в собственности лизинговой компании, в хорошем состоянии и с прозрачной историей. Цены на новые и автомобили с пробегом зафиксированы на уровне до повышения утилизационного сбора и не предусматривают дополнительных условий и переплат.

На «Днях распродажи» техники будут доступны легковые автомобили китайских марок CHERY, GEELY, HAVAL и EXEED, модели российских производителей LADA, ГАЗ и УАЗ, а также другие зарубежные бренды. На выгодных условиях можно приобрести седельные тягачи и самосвалы SHACMAN, SITRAK, HOWO, FAW, JAC, KAMA3, MA3, SCANIA, MAN и BEIBEN. Предложение распространяется на автобусы, бортовые авто и фургоны от производителей ГАЗ, УАЗ и SOLLERS, экскаваторы и погрузчики брендов SUNWARD, XGMA, LONKING, RUNMAX, прицепы и полуприцепы TOHAP, SCHMITZ, KRONE.

Большой выбор автомобилей и техники позволит подобрать необходимую модель для каждого клиента.

Посетить «Дни распродажи» техники АО ВТБ Лизинг можно с 11:00 до 17:00 на двух площадках Москвы по адресам:

парковка грузовых авто: 2-й Лихачевский переулок, 8

парковка легковых авто: Автомобильный проезд, 17

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

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