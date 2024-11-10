Московский автосалон 1995 года — чего тут только не было!

В Сети показали документальный фильм о двух московских автосалонах 1995 года

Международный московский автосалон, который в своем пике был сравним с выставками в Париже или Женеве – это то, по чему мы весьма скучаем и ждем возвращения. А пока стоит вспомнить, с чего все начиналось. С далеко не вселенских масштабов, хотя в 1995-м московских автосалонов проводилось даже два.

Один – в «Экспоцентре» на Красной Пресне, второй – на ВВЦ. Оба были по-своему интересными и щеголяли любопытными экспонатами, причем как легковыми, так и грузовыми. О вторых и хотелось бы поговорить.

На автосалон, который проходил на ВВЦ, привезли грузовик ЗИЛ Бычок вишневого цвета – в виде прототипа, еще с круглыми фарами. Автомобиль имел 7 тонн полной массы и 110-сильный мотор Caterpillar. Этой машине было на тот момент уже около двух лет, но интерес она вызвала недюжинный – такой грузовик ждали. И вроде бы оправданно: на Красную Пресню в том же 1995-м Бычок показали уже в окончательном виде... Ах, сколько было надежд! Давайте вспомним все подробно.

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Источник: ПРО Технику