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Обновленный автобус «Марафон» сделает туристические поездки комфортнее

«Волгабас» представит обновленный автобус «Марафон» на выставке Urbantrans

С 10 по 13 декабря 2024 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне пройдет выставка автобусов и технологий для городской мобильности – Urbantrans.

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На выставке российский производитель «Волгабас» впервые представит обновленную модель междугороднего автобуса «Марафон».

Новая версия автобуса стала длиннее – теперь его длина составляет 12 800 мм, что обеспечит еще больший комфорт для пассажиров во время путешествий.

Просторные багажные отсеки объемом 7 куб. м. позволяют удобно разместить все необходимые вещи для длительных поездок.

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Интерьер автобуса оснащен современным климатическим комплексом, который обеспечит комфортную температуру в любое время года, даже во время самых долгих поездок. Независимая подвеска, новейшие электронные системы помощи водителю и передовые системы безопасности гарантируют стабильную работу автомобиля и плавность хода, независимо от сложности маршрута.

«Марафон» будет доступен как с дизельным, так и с газовым двигателем.

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Кроме того, с 10 по 13 декабря в соседних залах Экспоцентра пройдет Международная выставка коммерческого транспорта Comtrans International, на которой будут представлены более 200 компаний-производителей и поставщиков грузовых и легких коммерческих автомобилей, трейлеров, агрегатов и комплектующих из России, Белоруссии, Китая, Турции и других стран.

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Источник: Urbantrans

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Алексеева Елена
Количество просмотров 140
07.11.2024 
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