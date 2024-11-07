#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

В 2025 году стартуют продажи доступного кроссовера с АКП

Volkswagen анонсировал новую модель Tera — в Сети опубликовали фото кроссовера

Немецкий автопроизводитель Volkswagen раскрыл название новой модели и опубликовал ее первые официальные тизеры. Ранее Tera фигурировала под обозначениями A0-SUV или Project 246. Кроссовер займет свое место в сегменте доступных SUV, где представлен в том числе и Renault Kardian.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник

В модельном ряду Tera расположится ниже Nivus и T-Cross: длина ее кузова в пределах четырех метров, а размер колесной базы – 2566 мм.

Силовой агрегат представлен двигателем TSI объемом 1,0 л мощностью 116 л.с., в базовой версии он сочетается с МКП, альтернативой станет 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Производить модель будут в бразильском Таубате. Конкурентами Volkswagen Tera называют Fiat Pulse стоимостью от 107 990 до 138 990 реалов, Renault Kardian с ценником от 106 990 до 138 990 реалов (порядка 1,8-2,35 млн рублей по текущему курсу).

Volkswagen Tera
Volkswagen Tera
  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: rg.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Volkswagen
Количество просмотров 397
07.11.2024 
Фото:Unsplash | Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0