В 2025 году стартуют продажи доступного кроссовера с АКП

Volkswagen анонсировал новую модель Tera — в Сети опубликовали фото кроссовера

Немецкий автопроизводитель Volkswagen раскрыл название новой модели и опубликовал ее первые официальные тизеры. Ранее Tera фигурировала под обозначениями A0-SUV или Project 246. Кроссовер займет свое место в сегменте доступных SUV, где представлен в том числе и Renault Kardian.

В модельном ряду Tera расположится ниже Nivus и T-Cross: длина ее кузова в пределах четырех метров, а размер колесной базы – 2566 мм.

Силовой агрегат представлен двигателем TSI объемом 1,0 л мощностью 116 л.с., в базовой версии он сочетается с МКП, альтернативой станет 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Производить модель будут в бразильском Таубате. Конкурентами Volkswagen Tera называют Fiat Pulse стоимостью от 107 990 до 138 990 реалов, Renault Kardian с ценником от 106 990 до 138 990 реалов (порядка 1,8-2,35 млн рублей по текущему курсу).

Volkswagen Tera

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Источник: rg.ru