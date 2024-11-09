Топливо из мусорного пластика — это уже реально

Ученые из НГУ получили синтетическое топливо из неперерабатываемого пластика

Пластиковых отходов на планете становится все больше, и далеко не все из них можно переработать вторично. Захоронение на свалках не решает проблему.

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создали первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика. Для этого была создана специальная каталитическая установка, которая в будущем может быть внедрена в промышленность.

В итоге ученые получили первые три литра топлива и проводят тестирование оптимальных режимов работы установки и подбора катализаторов. Также ведется анализ полученного продукта, включая показатели серы и хлора, температуру вспышки и помутнение.

Процесс создания топлива состоит из нескольких этапов. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу – термической деструкции без кислорода. Полученное пиролизное масло разделяется на фракции, после чего с помощью катализаторов превращается в пригодное топливо.

Исследователи тщательно анализируют химический состав полученного продукта, чтобы оценить возможности его дальнейшего использования. Но сегодня уже понятно – процесс переработки пластика в топливо возможен.

Результаты работы ученых НГУ обнадеживают: только 5% исходного пластика превращается в газ, а остальная масса – в синтетическое топливо.

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Источник: ТАСС