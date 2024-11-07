Нива с улучшенной подвеской – уже в ноябре!

Внедорожники семейства Lada Niva получили обновленные амортизаторы

ООО «СААЗ Комплект», входящее в структуру КАМАЗа предприятие из Группы ОАТ, внесло конструктивные изменения в амортизаторы, использующиеся в задней подвеске внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel. Изменения должны сказаться на долговечности изделий, потому как касаются защиты от внешних воздействий.

Отличия обновленных задних амортизаторов семейства Lada Niva

Гофрированный кожух

Катафорезное покрытие

«Гофрированный кожух не только защищает узел уплотнения от пыли и грязи, но и минимизирует риск повреждений, что особенно актуально для эксплуатации автомобилей в сложных дорожных условиях. Новая технология окраски амортизаторов с применением катафорезного покрытия гарантирует защиту от коррозии, обеспечивая долговечность изделия и его высокие эксплуатационные характеристики», – сообщает официальный пресс-релиз.

Пресс-служба Группы ОАТ утверждает, что внесенные конструктивные изменения значительно повышают надежность и долговечность изделий. Измененная конструкция кожуха свела к нулю риск возникновения на нем трещин в ходе эксплуатации, отмечают разработчики.

С ноября 2024 года владельцы внедорожников семейства Niva могут выбрать между двумя вариантами комплектации амортизаторов, исходя из предпочтений и особенностей эксплуатации: масляные (21214-2915402, 45/2915402) и газонаполненные (21214-2915402-20, 45.2915402-20). Отметим, что обновленные компоненты испытаны АВТОВАЗом и внедрены в производство – то есть такие задние амортизаторы Нивы теперь получают с завода.

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Источник: КАМАЗ