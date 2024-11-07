Москвичи и гости столицы активно пользуются речным электротранспортом

Более 500 тыс. км прошли электросуда в столице с момента запуска

20 июня 2023 года Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый в мире круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта — в рамках первого этапа суда поехали от причала «Киевский» до остановки «Сердце столицы».

За все время регулярные речные электросуда совершили более 56 тыс. рейсов. Только в октябре 2024 года на двух маршрутах зафиксировали около 100 тыс. поездок.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Электросуда — самый инновационный вид городского транспорта Москвы. В зависимости от маршрута на них можно добраться до точки назначения до четырех раз быстрее, чем на других видах транспорта. До конца года пассажиропоток на них составит более 1,5 млн поездок.

Продолжим развивать регулярный речной электротранспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Сегодня в столице действуют два регулярных речных маршрута электросудов: «Киевский — Парк Фили» и «ЗИЛ — Печатники». Чтобы сделать поездки москвичей более комфортными, на первом маршруте был добавлен причал «Краснопресненский Парк», а на втором — три причала: «Нагатинский», «Затон Новинки» и «Коломенская набережная».

Работа двух маршрутов электросудов позволяет улучшить транспортное обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок.

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Источник, фото: Дептранс