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Кроссоверы этого бренда стали доступнее в России на сотни тысяч рублей — есть 4х4

Сразу несколько моделей Chery в России подешевели от 40 до 245 тысяч рублей

Автоконцерн Chery изменил прайс-листы на четыре модели, представленные на рынке России. Речь о седане Arrizo 8, кроссоверах Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. У всех моделей, кроме двух у Tiggo 8 Pro Max, комплектации подешевели на 40-245 тыс. рублей.

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Исключением стал флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro Max, он и подешевел, и подорожал одновременно. Стоимость двух его переднеприводных версий с мотором объемом 1,6 л выросла на 90 тыс. рублей, а с двигателем объемом 2,0 л полноприводные – подешевели на 140-160 тыс. рублей.

Цена на среднеразмерный кроссовер Tiggo 7 Pro Max упала на 40-110 тыс. рублей, причем доступнее всех стали седан Arrizo 8 и компактный кроссовер Tiggo 4 Pro: Arrizo 8 подешевел на 170-180 тыс. рублей, а Tiggo 4 Pro – на 180-245 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

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Кроссовер Tiggo 8 Pro Max с полным приводом лишился дисконта в 120 тыс. рублей, его цена снизилась всего на 20-40 тыс. рублей, а седан Arrizo 8 подешевел на 10-20 тыс. рублей.

Кроссовер Tiggo 7 Pro Max без скидки в 100 тыс. рублей стал дешевле всего на 10 тыс. рублей в одной комплектации, при этом другие подорожали на 10-60 тыс. рублей. Компактный кроссовер Tiggo 4 Pro без скидки в 190-265 тыс. рублей даже со снижением цены подорожал на 10-25 тыс. рублей.

Chery Arrizo 8
Tiggo 8 Pro Max
Tiggo 4 Pro
Tiggo 7 Pro Max
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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Chery
Количество просмотров 1264
07.11.2024 
Фото:Chery
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