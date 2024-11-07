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Цены на некоторые авто растут, а на другие падают: сколько сейчас стоят машины?

Средняя цена нового автомобиля на рынке России в октябре выросла на 3%

Средняя цена нового автомобиля на авторынке России в октябре выросла на 3% по отношению к сентябрю и достигла 3,67 млн рублей. Такой вывод сделали специалисты сервиса «Авто.ру оценка» в ходе своего исследования.

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Отмечается, что средняя цена остается ниже на 6% относительно октября 2023 года. В частности, специалисты зафиксировали снижение средней цены у таких моделей, как Omoda S5 GT (-6,3%, до 2,6 млн рублей), Mazda CX-5 (-5%, до 4,6 млн рублей) и BMW X3 (-3%, до 9,1 млн рублей). Больше всего подорожали в России автомобили BMW X5 и Jetour T2 – цены на эти модели выросли на 6%, до 18 млн рублей и 4,2 млн рублей соответственно.

Что касается вторичного рынка, то средняя стоимость машин с пробегом демонстрирует динамику снижения на протяжении последних шести месяцев подряд. В октябре стоимость составила 2,03 млн рублей – на 11% меньше, чем в январе текущего года.

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В число моделей, больше всего потерявших в цене, вошли Lada 2113 – 234 тыс. рублей и Lada 2115 – 241 тыс. рублей. Отечественные автомобили подешевели на 5% и 4% соответственно. Средняя цена премиального седана Mercedes-Benz W222 снижается второй месяц подряд. Автомобиль в октябре стал доступнее на 4%, и его цена составила 7,2 млн рублей.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 119
07.11.2024 
Фото:Depositphotos
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