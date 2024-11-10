GAC представил доступный седан с запасом хода в 650 км
GAC представил на рынке Китая полностью электрический седан Aion RT, который будет доступен по цене, эквивалентной 16 700 долларов (1,6 млн рублей).
Модель предлагается в пяти комплектациях, поставки начнутся сразу после запуска.
Автомобиль представлен в семи цветах кузова и имеет габариты (длина, ширина, высота): 4865/1875/1520 мм с колесной базой 2775 мм.
В зависимости от комплектации Aion RT оснащен различными датчиками и системами помощи водителю, включая LiDAR, чип Nvidia Orin-X и поддержку множества функций безопасности, таких как автопарковка, мониторинг слепых зон и предупреждения о перекрестном движении.
Модель построена на электрической платформе AEP 3.0 и использует два варианта батарей. В комплектациях с запасом хода 520 км установлена батарея емкостью 55,1 кВт·ч, а в версиях с 650 км – батарея на 68,1 кВт·ч. Все версии поддерживают быструю зарядку до 80% за 18 минут, а также могут пополнять запас хода до 160-200 км за 10 минут.
Интерьер Aion RT выполнен в минималистичном стиле с тремя вариантами отделки и оснащен 14,6-дюймовым центральным экраном и 8,8-дюймовой панелью приборов. Операционная система автомобиля включает экосистему GAC ADiGO с автопилотом, голосовым управлением и интеграцией с Apple CarPlay и Huawei HiCar.
Передние сиденья можно разложить в «большую кровать», кроме того, все сиденья имеют функции вентиляции и подогрева. Также стоит отметить раздельную конструкцию крыши, которая состоит из двух «окон», что добавляет удобства в салоне.
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Источник: СarNewsChina