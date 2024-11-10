GAC представил доступный седан с запасом хода в 650 км

Седан GAC Aion RT выходит на рынок в Китае по цене от 16 700 долларов

GAC представил на рынке Китая полностью электрический седан Aion RT, который будет доступен по цене, эквивалентной 16 700 долларов (1,6 млн рублей).

Aion RT

Модель предлагается в пяти комплектациях, поставки начнутся сразу после запуска.

Автомобиль представлен в семи цветах кузова и имеет габариты (длина, ширина, высота): 4865/1875/1520 мм с колесной базой 2775 мм.

В зависимости от комплектации Aion RT оснащен различными датчиками и системами помощи водителю, включая LiDAR, чип Nvidia Orin-X и поддержку множества функций безопасности, таких как автопарковка, мониторинг слепых зон и предупреждения о перекрестном движении.

Aion RT

Модель построена на электрической платформе AEP 3.0 и использует два варианта батарей. В комплектациях с запасом хода 520 км установлена батарея емкостью 55,1 кВт·ч, а в версиях с 650 км – батарея на 68,1 кВт·ч. Все версии поддерживают быструю зарядку до 80% за 18 минут, а также могут пополнять запас хода до 160-200 км за 10 минут.

Aion RT

Интерьер Aion RT выполнен в минималистичном стиле с тремя вариантами отделки и оснащен 14,6-дюймовым центральным экраном и 8,8-дюймовой панелью приборов. Операционная система автомобиля включает экосистему GAC ADiGO с автопилотом, голосовым управлением и интеграцией с Apple CarPlay и Huawei HiCar.

Передние сиденья можно разложить в «большую кровать», кроме того, все сиденья имеют функции вентиляции и подогрева. Также стоит отметить раздельную конструкцию крыши, которая состоит из двух «окон», что добавляет удобства в салоне.

Aion RT

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Источник: СarNewsChina